Wissenraet Van Spaendonck groeit door met nieuwe directeur Rosetta Kooistra

Op 2 november 2020 start Rosetta Kooistra als nieuwe directeur van Wissenraet Van Spaendonck. Met deze benoeming zet Van Spaendonck een mooie stap in het versterken van haar positie richting brancheverenigingen, beroepsorganisaties en paritaire samenwerkingsverbanden. Haar ondernemersgeest, brede ervaring en gedrevenheid maken Rosetta de perfecte kandidaat voor de verdere groei van Wissenraet Van Spaendonck.



Als socioloog, verenigingsmanager en veranderkundige is het faciliteren, aansturen en inspireren van verschillende vormen van samenwerkingsverbanden een tweede natuur voor Rosetta. “Op alle vlakken wil ik kijken hoe we van één plus één, drie kunnen maken. Qua waardetoevoeging en het marktleiderschap van Wissenraet Van Spaendonck en de Van Spaendonck Groep in het algemeen. Maar ook wat betreft de positionering van Wissenraet Van Spaendonck samen met de samenwerkingsverbanden en de netwerkorganisaties die we kennen en die gaan ontstaan in de komende jaren. Samen dingen bereiken, zowel in onze eigen organisatie, de verschillende bedrijven binnen de Van Spaendonck Groep en in de buitenwereld. En wel op zo’n manier dat dit ten goede komt van elk onderdeel wat hierin participeert. In die zin geloof ik echt in de win-win-win situatie. Daarnaast heb ik de persoonlijke doelstelling om de Sustainable Development Goals, die steeds belangrijker worden in de wereld en in ons ondernemerschap, te bundelen en krachtig te maken. Van buiten naar binnen kijken, dat is voor mij heel belangrijk.”



Rosetta is vanaf de start van haar loopbaan betrokken bij verenigingen en het veld van sociale partners. Onder andere als directeur van SBI-concern en FNV Bouw, in de rol van directielid bij KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) en als hoofdbestuurslid bij Yarden. Daarnaast is zij eigen ondernemer en gespecialiseerd in mindfulness op de werkvloer. “Ik ben nieuwsgierig naar mensen, naar wie ze zijn en wat hen bezig houdt. Dit zijn dingen die ik graag onderzoek, zodat ik optimaal kan samenwerken. Samenwerken, luisteren naar elkaar, verenigingsdemocratie, maar ook in co-creatie met leden of met stakeholders de belangen vertegenwoordigen vind ik prachtig om te mogen doen. Dit in combinatie met de deskundigheid en het prachtige speelveld dat Wissenraet Van Spaendonck bedient, maakt me op voorhand al heel trots om voor deze mooie organisatie te mogen werken!”