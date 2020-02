Nieuw restaurant opent in Zaal 3 van Het Nationale Theater

Op zaterdag 29 februari opent een nieuw restaurant in het Energiekwartier in Den Haag van de bedenkers van ñ: Restaurant Drie. Restaurant Drie is gelegen in de voormalige kantoren van de Electriciteitsfabriek in het centrum van Den Haag, omringd door een groen terras. Daarnaast dient Restaurant Drie als foyer voor het theater Zaal 3. Zaal 3 is onderdeel van Het Nationale Theater en dient als laboratorium voor jonge theatermakers. Hier krijgen zij de kans om vlieguren op te doen en een publiek te vinden voor hun werk.



Net als in de theaterzaal gaat het in Restaurant Drie ook over zelf maken. Dit gebeurt zo zorgvuldig mogelijk. Daniël Bisschop en Esther Kanters van Restaurant Drie vertellen:



“Al onze dierlijke producten zijn bio-industrie vrij. Wat we zelf kunnen maken, maken we zelf. De wijnkaart bestaat uit Europese wijnen, dat scheelt CO2 uitstoot bij het vervoer. We serveren natuurwijnen, biologisch vlees en vis van kop tot staart, kruiden en eetbare bloemen uit onze buurttuin ’t Gras van de Buren en halen groenten van telers uit de buurt.”



Openingstijden Restaurant Drie



-Maandag Open op voorstellingsavonden vanaf 17.30 uur



-Dinsdag 16:00 – 00:00 uur



-Woensdag 16:00 – 00:00 uur



-Donderdag 16:00 – 00:00 uur



-Vrijdag 16:00 – 01:00 uur



-Zaterdag 10:00 – 01:00 uur



-Zondag 10:00 – 00:00 uur





Over Het Nationale Theater



Het Nationale Theater is een landelijke theaterorganisatie voor volwassenen en jeugd met drie eigen theaters in Den Haag: de Koninklijke Schouwburg, Theater aan het Spui en Zaal 3. De organisatie is continu op zoek naar nieuwe verhalen en andere manieren om het hart van de samenleving te veroveren. Alle verschillende stemmen worden met het acteursensemble en team van regisseurs samengebracht in de producties van Het Nationale Theater en in de jeugd- en jongerenproducties van HNTjong. Er wordt aan jonge acteurs en makers de ruimte gegeven om te experimenteren. Het Nationale Theater probeert nieuwe theaterformats uit; van bingewatchen tot zomerspektakel, van stand-up tot radiotheater.



Jaarlijks programmeert Het Nationale Theater in de huizen ruim 800 voorstellingen; van cabaret tot toneel, van dans tot theatercolleges. Zowel voor, tijdens als na een voorstelling is er uitgebreid de tijd voor verbreding en verdieping. De afdeling educatie geeft kinderen en jongeren het podium om zo een nieuwe kant van zichzelf te ontdekken. HNTonbeperkt zet alles op alles om een beperking, zichtbaar of onzichtbaar, geen beperking te laten zijn om naar het theater te komen.



Kijk voor meer informatie over het huidige ensemble, de regisseurs en producties op www.hnt.nl.



Kijk voor meer informatie over Restaurant Drie op www.restaurant-drie.nl.