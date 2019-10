Van polymeeradditieven over tapes tot 3D-printing 3M toont kunststofcapaciteiten op de K Met het hele gamma aan polymeeradditieven, lichte materialen, 3D-printing en verlijmingstechnologieën exposeert 3M op K 2019, de internationale vakbeurs voor kunststof (16 tot 23 oktober 2019, Düsseldorf). Bezoekers kunnen aan de stand van het multitechnologieconcern kennismaken met productinnovaties en verdere ontwikkelingen. De afdeling Advanced Materials richt zich op lichte materialen zoals glass bubbles, polymeeradditieven voor het verbeteren van de plasticiteit en boornitridepoeders en -granulaten als thermisch geleidende of elektrisch isolerende vulstoffen voor polymeren. Partners van het 3M glass bubbles-partnerprogramma, dat in 2018 van start ging, zullen op de beurs de verwerking van de materialen live demonstreren. Duurzaamheidstechnologie voor geperfluoreerde polymeren Met de up-cycling van geperfluoreerde polymeren staan we alweer een stap dichter bij het sluiten van de kringlopen. De duurzaamheidstechnologie van 3M maakt het nu mogelijk om ook moeilijk omzetbare geperfluoreerde polymeren (PFA, FEP) te splitsen. Lijmen bij lage oppervlakte-energie Op het vlak van tapes is de 3M VHB LSE een van de belangrijkste innovaties. Hij maakt het mogelijk om materialen met een lage oppervlakte-energie te verlijmen. Bovendien is hij uiterst onverslijtbaar, bestand tegen diverse invloeden van buitenaf en gemakkelijk te verwerken. 3D-printen met PTFE Een andere focus is 3D-printen met 3M Dyneon Fluorpolymeren. Met dat proces kunnen volledig gefluoreerde polymeren zoals polytetrafluorethyleen (PTFE) worden gebruikt voor de productie van additieven. Het bedrijf presenteert verdere ontwikkelingen van het proces en geeft nuttige richtlijnen. De 3M-stand op de K 2019 bevindt zich in hal 5, stand B10. Meer informatie op www.3M.de/admd Neuss, 4 oktober 2019 Aantal karakters inclusief spaties: 1.802 Foto-onderschrift: 3M VHB Tape LSE.jpg: De nieuwe 3M VHB LSE maakt het mogelijk om materialen met een lage oppervlakte-energie te verlijmen. Foto: 3M 3M 3D Printing.jpg: Met een nieuw proces kunnen volledig gefluoreerde polymeren zoals polytetrafluorethyleen (PTFE) worden gebruikt voor de productie van additieven. Foto: 3M

