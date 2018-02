De nieuwe Havo bekeken vanuit de ogen van de nieuwe schooldirecteur

Conny van Egmond is de nieuwe schooldirecteur van De nieuwe Havo. Inmiddels draait ze een half schooljaar mee. Een kleine tussentijdse update van haar bevindingen en haar ambities voor de school.



Wat is De nieuwe Havo voor school?



De nieuwe Havo omschrijft Van Egmond als een middelbare school in bruisend Amsterdam-Noord waar met kracht en focus les wordt gegeven. “We zijn een compacte, kleinschalige school, maar we pakken groots uit. De nieuwe Havo is een school waar we goed zijn in het onderwijs voor leerlingen met een havo- én een havo/vwo-advies. Wij geven talent alle kans en stimuleren zelfstandigheid. De leerling krijgt van ons richting, ruimte en ruggensteun om leiding te nemen over het eigen leerproces. Wij bieden vernieuwend onderwijs en werken o.a. met minoren. Minoren zijn projecten die allemaal een link hebben met een studierichting in het hbo en wo. Zo bereiden we leerlingen goed voor op het vervolgonderwijs. Voorbeelden van minoren zijn duurzaamheid & techniek, design, sport & voeding, maatschappij & recht. Voor dat laatste onderzochten leerlingen de rechten van het kind, spraken ze een kinderrechter, kinderombudsman, werknemers van de kindertelefoon, en leerden over het Verdrag van het kind. In onze havo/vwo-klassen differentiëren we het onderwijs op twee niveaus: havo en vwo. Zo geven wij de leerling de tijd om zich te ontwikkelen en goed te kijken waar kansen en mogelijkheden liggen. Gedurende de onderbouw bepalen we samen met de leerling of je verder leert op havo- of vwo-niveau. Je kunt op onze locatie dus altijd een diploma halen; een havodiploma of een vwo-diploma.”



Betrokken bij leerling en team



“Ik wil graag betrokken zijn bij de leerlingen. Daarom organiseer ik maandelijkse lunches met hen. Ik bespreek hun tips en tops, en ideeën voor de school. Ik vraag ook of ze blij naar huis gaan en of ze weten waar ze terecht kunnen voor hulp. Dat vind ik heel belangrijk. Ik vind dat ik hiervoor steeds aandacht moet hebben. Contact met ouders hebben we hoog in het vaandel staan. We hebben een ouderklankbordgroep die meedenkt. Ik stel dan ook constant de vraag aan het docententeam: dat wat er op school gebeurt, wat betekent dit voor de leerling? Als directeur heb ik uiteindelijk de verantwoordelijkheid over de leerlingen, maar ook over de docenten. Ik wil waken voor werkdruk. Ik wil, naast inspanning ook zorgen voor ontspanning, dus we doen ook leuke dingen en teambuilding activiteiten zoals bootcampen en een escape room bezoeken. Aangezien ik uit het primair onderwijs (PO) kom, streef ik er ook naar om een stevigere brug te slaan tussen het PO en VO om leerlingen een goede schoolloopbaan te kunnen bieden.”



Wat brengt de toekomst?



We zijn een school voor alle leerlingen in Amsterdam en omstreken. Amsterdam-Noord ontwikkelt zich enorm en in een snel tempo. We krijgen veel leerlingen uit Amsterdam-Noord en de bovenliggende randgemeente en we zijn goed bereikbaar voor leerlingen uit centrum, oost en west. De nieuwe Noord-Zuidlijn zorgt voor een nog snellere verbinding en maakt ons onderdeel van het optrekkende centrumgebied. Ik was op bezoek bij basisscholen in de houthavens, aan de andere kant van het IJ. Het was een eyeopener voor ze om te zien dat ze praktisch naar ons konden zwaaien. Kortom, leerlingen uit heel Amsterdam en omstreken zijn welkom bij ons. Heb je interesse in De nieuwe Havo? Bezoek dan onze open dagen op 17 (10.00-13.00 uur) en 19 februari (19.00-21.00 uur). Meld je aan via www.checkdenieuwehavo.nl.