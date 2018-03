Grootste horecawerkgever van Ameland en FNV Horeca sluiten cao

FNV Horeca heeft een akkoord bereikt met Harold van Workum, eigenaar van Van Heeckeren Groep en tevens bestuurslid van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) Afdeling Ameland voor een bedrijfs-cao. De beweegredenen van de grootste horecawerkgever op Ameland zijn duidelijk: “Een werkgever moet goed zijn voor zijn medewerkers en daar horen fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden én secundaire voorwaarden bij.”



Volgens Edwin Vlek, sectorbestuurder FNV Horeca, is het een goede ontwikkeling dat werkgevers inzien dat de arbeidsvoorwaarden in de huidige cao horeca te minimaal zijn. “Het is goed om te zien dat er werkgevers zijn die betere arbeidsvoorwaarden willen voor hun medewerkers en het belangrijk vinden dat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. De Van Heeckeren Groep is zo’n werkgever. FNV Horeca heeft daarom een bedrijfs-cao op maat gemaakt die aansluit bij zijn organisatie én medewerkers. Harold van Workum is een voorbeeld voor vele werkgevers. Hij ontvangt vanuit FNV Horeca als eerste de erkenning Goed Werkgever 2018.”



Uitreiking 1e erkenning Goed Werkgever



Vrijdag 16 maart worden de handtekeningen onder het cao-akkoord gezet en ontvangt Harold van Workum als eerste de erkenning Goed Werkgever 2018. FNV Horeca wil goede werkgevers de erkenning geven die zij verdienen. Naast de erkenning ontvangen goede werkgevers een certificaat, een vermelding in de lijst Goed Werkgever op de website van FNV Horeca en de mogelijkheid om hun vacatures te delen via FNV Horeca.



Belangrijkste afspraken uit cao



· De salarissen liggen in de aanvangsschalen een procent hoger dan in de cao van KHN en CNV. Dit werkt weer door in de verhoging die in juli volgt. Daarnaast zijn ook de toekomstige verhogingen uit de cao van KHN en CNV onderdeel van deze cao.



· Medewerkers van 18 jaar en ouder worden na zes maanden gezien als vakervaren en hebben sneller recht op een hoger loon.



· Er zijn concrete afspraken vastgelegd voor een prestatiebeloning van 1, 2 of 3%.



· Opleiding is een belangrijk onderdeel, daarom bestaat er een vergoeding voor opleidingen.



· Een goede reiskostenvergoeding, zoals het vergoeden van de oversteek van het vasteland naar Ameland.



· Medewerkers ontvangen 20% personeelskorting op bestedingen binnen de Van Heeckeren Groep.







Over Van Heeckeren Groep



De Van Heeckeren Groep bestaat uit vier horecagelegenheden; Van Heeckeren Hotel, Grandcafé Van Heeckeren, Rixt en Beachclub The Sunset, allemaal gelegen op Ameland. In de zomerperiode werken er circa 140 horecamedewerkers bij deze horecabedrijven.



Over FNV Horeca



FNV Horeca is de grootste vakbond voor medewerkers in de horeca. Vanaf 1 januari 2018 is er na vier jaar een nieuwe cao horeca. FNV Horeca is niet akkoord met deze cao, vanwege de verslechteringen van diverse cao-afspraken en het achterwege blijven van een reële koopkrachtverbetering. Om deze reden richt FNV Horeca zich op goed werkgeverschap en sluit zij bedrijfs-cao’s af met werkgevers die betere arbeidsvoorwaarden willen voor hun medewerkers