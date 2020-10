Datacentersector zet in op omscholing van technisch personeel via brancheopleiding

Brancheorganisatie Dutch Data Center Association (DDA) en Eduvelopment lanceren een gloednieuwe brancheopleiding: Data Center College. Het initiatief is in het leven geroepen om professionals uit andere sectoren om te scholen tot Data Center Professional om het tekort in de datacentersector terug te dringen. De opleiding is opgezet in nauwe samenwerking met Schneider Electric middels modules uit haar Energy University. Daarnaast heeft de opleiding een eigen examencommissie, waarin diverse partijen uit de branche zitting nemen.



Mede als gevolg van de Covid-19-crisis is er een toename van het aantal werkzoekenden ontstaan. De brancheopleiding biedt gouden kansen om mensen met de juiste competenties snel weer aan het werk te krijgen en om vraag en aanbod van talent bij elkaar te brengen. In de datacenterbranche is namelijk enorm veel vraag naar technisch personeel.



In drie maanden tijd worden werkzoekenden omgeschoold en aan een nieuwe werkgever gekoppeld. De eerste twee maanden gaan studenten aan de slag met online leermodules, die grotendeels worden verzorgd door kennis- en educatiepartner Schneider Electric, door middel van haar Energy University. Er is speciale aandacht voor beschikbaarheid, redundantie, koeling en energievoorziening. Daarnaast krijgen de studenten coaching en lopen ze de derde maand fulltime stage bij de werkgever. Studenten die het traject succesvol afronden ontvangen een DDA-branchediploma. Er zijn mogelijkheden dat sociale instanties de kosten dekken voor zowel de opleiding als de stage.



Unieke samenwerking



Het Data Center College is ontstaan vanuit een samenwerking tussen DDA, Eduvelopment en het Ministerie van Defensie, die inmiddels is uitgegroeid tot een bredere samenwerking met de datacenterbranche en sociale instanties.



Eline Stuivenwold, beleidsmaker Onderwijs & Werkgelegenheid bij DDA: “Wij zijn er ontzettend blij mee dat we op deze manier kunnen bijdragen door mensen te begeleiden naar een datacentercarrière. Het heeft enorm veel positieve effecten. Zo krijgt onze branche toegang tot personeel dat specifiek is opgeleid voor datacenters, werkzoekenden kunnen een carrièreswitch maken bij een nieuwe werkgever en sociale instanties kunnen een soepele doorstroom van personeel verzorgen. Een unieke samenwerking die we graag voortzetten.”



Ingrid de Bresser, HR-directeur bij Schneider Electric Nederland vertelt: “We zijn ontzettend blij met dit mooie initiatief. In een sterk veranderende wereld geloven we bij Schneider Electric in de kracht van diversiteit en persoonlijke en professionele groei voor iedereen. Ons succes hangt af van goed opgeleide en gemotiveerd medewerkers. ‘Learn Everyday’ is daarom een van onze core values. We dragen graag bij aan de opleiding van studenten en professionals, zodat zij in staat zijn om de uitdagingen binnen onze sector aan te gaan. We zijn blij dat we ons steentje kunnen bijdragen door het delen van onze kennis en ervaring.”



Wijnand Prins, directeur van Eduvelopment: “Data Center College is een prachtig voorbeeld van de ontwikkeling van ‘state-of-the-art’ innovatief vakonderwijs, gecreëerd in nauwe samenwerking met de werkgevers om zo getalenteerde technici op te leiden voor een gouden carrière als Data Center Professional.”



Examencommissie



De kaders van de opleiding en het bijbehorende examen zijn zorgvuldig getoetst bij de DDA Examencommissie. Hierin nemen diverse partijen zitting, te weten DDA, Smartdc, Interxion, CBRE en Unica. De commissie komt tweemaal per jaar samen om de kaders van het examen te evalueren. Op deze manier wordt de kwaliteit van het examen geborgd en up-to-date gehouden.



Geïnteresseerden kunnen meer informatie vinden op de website www.datacentercollege.com.