CBS kiest opnieuw voor Munckhof als travel partner

Munckhof heeft opnieuw de aanbesteding gewonnen voor het verzorgen van de buitenlandse dienstreizen voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De opdracht houdt in dat Munckhof de organisatie van internationale dienstreizen en incidenteel groepsreizen volledig verzorgt. Denk hierbij aan adviseren, reserveren, boeken en factureren rondom zakelijk reizen.



Groot compliment



Met het winnen van de aanbesteding wordt het contract tussen Munckhof en CBS verlengd met in ieder geval twee jaar. Optioneel kan het contract nog drie keer met 1 jaar verlengd worden. Munckhof is al sinds 2016 de vaste leverancier van CBS. Tom Roefs, algemeen directeur Munckhof: “Het is een eer om wederom verkozen te zijn tot travel partner van CBS. Door in te spelen op de diversiteit van behoeften en wensen van de zowel de CBS organisatie als ook haar medewerkers ontzorgen wij ze volledig. Munckhof ondersteunt in het uitvoeren van het reisbesluit, bijvoorbeeld door het aanbieden van duurzame alternatieven. De verlenging is bovendien een groot compliment voor onze collega’s die zich dagelijks inzetten om een hoogwaardige service te bieden aan onze klanten.”



Dienstverlening op maat



Voor de uitvoering is er aan het begin van de samenwerking een CBS Travel Team samengesteld. Dit vaste team blijft bestaan en zal alle reisaanvragen van het CBS in behandeling nemen en op maat gemaakte voorstellen aanbieden. Daarnaast levert Munckhof specifieke reisrapportages. Op basis van verschillende analyses over de zakelijke reizen van CBS maakt Munckhof rapportages, waardoor het CBS nog meer grip krijgt op hun zakenreizen.



Over CBS



Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft als wettelijke taak het van overheidswege verrichten van statistisch onderzoek voor praktijk, beleid en wetenschap. Daarnaast is het CBS op nationaal niveau belast met de productie van communautaire statistieken. Het CBS verzamelt gegevens, verwerkt deze tot statistieken en draagt zorg voor de openbaarmaking daarvan. De statistieken van CBS omvatten vele maatschappelijke aspecten, van de macro-economische indicatoren als economische groei en de consumentenprijsindex, tot informatie over leefsituatie van individuen. Kijk op www.cbs.nl voor meer informatie.



Over Munckhof



Met ruim 90 jaar aan vervoerservaring mag Munckhof zich expert noemen in personenvervoer en zakenreizen. De dienstverlening van Munckhof bestaat onder andere uit: zakelijk reizen in binnen- en buitenland voor zowel publieke als private sector, zorg gerelateerd personenvervoer, pendeldiensten voor de toeristische en recreatieve sector, logistiek vervoersmanagement rondom kleine en grote evenementen en mobiliteitsoplossingen voor onderwijsinstellingen.



Munckhof is in staat om al deze verschillende diensten te combineren en dat maakt de organisatie uniek in Nederland. Munckhof heeft de expertise in eigen huis en coördineert en stuurt haar vervoers- en travelpartners aan. Zo kunnen de klanten en relaties met al hun vragen en wensen op één plaats terecht. Totale ontzorging in vervoersmanagement, dat biedt Munckhof!



Munckhof in feiten en cijfers.



Munckhof:



-vervoert ruim 30.000 mensen per dag;



-heeft 2000 medewerkers;



-heeft 23 vestigingen in Nederland;



-maakt gebruik van 1400 eigen voertuigen;



-huurt dagelijks 1500 voertuigen in en coördineert dit vervoer volledig;



-boekt 150.000 vliegtickets per jaar;



-verwerkt 2.500 telefoongesprekken per dag.





Kijk op www.munckhof.nl voor meer informatie.