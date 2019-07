Tour ontknoping live in de bioscoop

De ontknoping van de spannendste Tour de France in jaren is aanstaande zaterdag live te zien in de bioscoop. Brancheorganisatie BOVAG, waar onder andere 800 fietsenwinkels bij zijn aangesloten, vertoont de laatste bergetappe van Albertville naar Val Thorens in de Pathé-bioscoop in Eindhoven.



Wielerfans kunnen in het Eindhovense theater -op een steenworp afstand van Steven Kruijswijk’s geboorteplaats Nuenen- vanaf 14:00 uur in twee zalen het slotstuk van de ronde aanschouwen. Met een voorlopig derde plaats in het algemeen klassement maakt de Brabander nog volop kans op de eindoverwinning. De bergrit van zaterdag is de laatste mogelijkheid om het klassement op z’n kop te zetten voor de traditionele sprint op de Champs élysées. Na twee cols van de tweede en eerste categorie trotseert het peloton de slotklim van de buitencategorie naar de finish in het bekende wintersportoord. De finish is tussen 17:00 en 18:00 uur, waarna ook duidelijk zal zijn wie de uiteindelijke winnaar van deze Tour is.



Optimale beleving



BOVAG heeft een licentie verworven om de uitzending in de bioscoop mogelijk te maken en wil zo een grote schare liefhebbers de mogelijkheid bieden om gezamenlijk op groot scherm en met optimale beleving de apotheose van deze Tour te beleven. Fans kunnen op de website van Pathé een entreebewijs reserveren, inclusief drankje naar keuze. De totale capaciteit in de twee filmzalen bedraagt bijna 500 personen, tickets kosten 7,50 euro per persoon en zijn via Pathe te bestellen.