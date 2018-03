1 miljard berichten verstuurd via het Landelijk Schakelpunt

In de afgelopen vijf jaar heeft het Landelijk Schakelpunt 1 miljard berichten verwerkt. Deze week werd dat aantal bereikt. Daarmee voorziet de zorginfrastructuur duidelijk in een behoefte van veel eerstelijns en steeds meer tweedelijns zorgverleners in Nederland.



Steeds meer berichten



Op 1 januari 2013 startte VZVZ met het verwerken van berichten via het Landelijk Schakelpunt. Momenteel gaat het om zo’n zes miljoen berichten per week. Een belangrijk deel van het berichtenverkeer betreft medicatiegegevens. Daarnaast vragen Huisartsenposten regelmatig een samenvatting van het dossier van de eigen huisarts op. Evenals informatie over allergieën. In steeds meer ziekenhuizen vragen specialisten en apothekers medicatie-informatie op. Een deel van de berichten is van administratieve aard; bijvoorbeeld de aanmelding van een BSN. Nederlanders geven iedere zorgaanbieder afzonderlijk toestemming voor het uitwisselen van hun medische gegevens. Om dat mogelijk te maken moet de zorgaanbieder dat BSN aanmelden.



Constante groei



Dagelijks sluiten nieuwe zorgaanbieders aan op het Landelijk Schakelpunt. Aanvankelijk maakten vooral apothekers en huisartsen gebruik van de informatie. Nu groeit het aantal specialisten in de ziekenhuizen en de GGZ snel. Gebruik van het Landelijk Schakelpunt voor de informatievoorziening is een vrije keus van elke zorgaanbieder. Nu zijn meer dan 6.000 zorgaanbieders (instellingen en praktijken) aangesloten.