Nieuw Zwitsers horlogemerk van Nederlandse bodem: Bastian Antoni

Het nieuwe Zwitserse horlogemerk Bastian Antoni presenteert zijn eerste horlogemodel: TURBULENT. De eigenzinnig vormgegeven 45 millimeter horlogekast in geborsteld staal en de opengewerkte wijzerplaat maken dit belangrijkste sieraad voor de man een robuuste eye-catcher. Voor Zwitserse begrippen is het hiernaast scherp geprijsd en vormt zo een interessante keuze in het middenprijssegment van automatische horloges onder de duizend euro.



De Nederlandse broers Peter Bastian en Robert Antoni van Wezel delen een gezamelijke passie voor horloges. Met het bedenken, ontwerpen en vervaardigen van een uniek en betaalbaar Zwitsers horloge is een grote wens in vervulling gegaan. Na vier jaar onderzoek, samenwerking met experts uit de horlogeindustrie en een onvermoeibare toewijding, heeft deze gedeelde droom geresulteerd in het trotse bezit van hun eigen Zwitserse horlogemerk.



Bastian Antoni lanceert nu zijn eerste horloge genaamd 'TURBULENT'. Deze naam weerspiegelt het unieke kastontwerp dat het horloge zijn onderscheidende uiterlijk geeft. “Als ontwerpers en ervaringsdeskundigen kwamen we tot de conclusie dat in dit prijssegment de horlogekasten er in originaliteit en uitstraling niet uitspringen. Daar willen we verandering in brengen”, aldus CEO Peter Bastian van Wezel. De TURBULENT is vervaardigd uit hoogwaardige componenten en aangedreven door een automatisch uurwerk met Zwitserse kwaliteitsgarantie. Aantrekkelijk voor de stijlbewuste man die een opvallend ontwerp in combinatie met hoge kwaliteit kan waarderen.



Het horloge heeft een 316L roestvrijstalen kast met een doorzichtige achterkant. De behuizing bevat een groot saffierglas dat is behandeld met een antireflectiecoating. Hieronder bevindt zich een opengewerkte wijzerplaat waarmee de automatische beweging van de balans wordt geaccentueerd. Om de elegante uitstraling te complementeren wordt het horloge afgewerkt met een lederen band en vlindersluiting voor een prettig dagelijks gebruik.



De TURBULENT staat voor Zwitsers vakmanschap met als kloppend hart een Zwitsers SW200-1 Prémium Open Balance-uurwerk. Het horloge is verkrijgbaar in zowel een bruine als zwarte uitvoering. Om de introductie te vieren worden er tijdelijk drie speciale edities aangeboden. De eerste editie is een volledig zwarte roestvrijstalen versie met de naam 'Black Hour'. Ook verkrijgbaar zijn twee speciale versies in rosé goud.



Met een prijs vanaf € 949,00 is de TURBULENT scherp geprijsd voor het automatische segment uit Zwitserland. Het horloge is voorzien van twee jaar volledige garantie en wordt geleverd in een design houten opbergkist.