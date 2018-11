Laurentien van Oranje geeft stokje invloedrijkste in filantropie over

Laurentien van Oranje geeft stokje over als ‘invloedrijkste persoon Nederlandse filantropie’



Laurentien van Oranje zal haar titel als ‘invloedrijkste persoon in de Nederlandse filantropie’ overdragen op 22 november. Tijdens het filantropiecongres ‘Civil Power’ in debatcentrum De Balie in Amsterdam maakt zij de naam bekend van de nieuwe nummer één van de filantropietop 100, de jaarlijkse verkiezing georganiseerd door opinieblad De Dikke Blauwe. Van Oranje werd al voorgegaan door onder anderen Joop en Janine van den Ende, Boudewijn Poelmann en Herman Wijffels.



Met de jaarlijkse ‘DDB100’ brengt het filantropie-opinieblad De Dikke Blauwe die mensen in beeld die op de een of andere wijze maatschappelijke impact hebben gerealiseerd met geld (van anderen of van zichzelf) of baanbrekende ideeën. Daardoor vervullen zij een



voorbeeldfunctie voor anderen die met private initiatieven een bijdrage leveren aan het



goede doel. De juryleden-journalisten Charles Groenhuijsen en Edwin Venema: ‘Het is daarmee dus géén ranglijst van grootste filantropen, maar juist van rolmodellen die maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland stimuleren.’ In de Nederlandse filantropie gaat jaarlijks een kleine zes miljard euro aan geefgeld om.



Laurentien van Oranje maakt de nieuwe nummer één van de DDB100 bekend tijdens het congres Civil Power gewijd aan betere samenwerking en meer focus op impact van filantropische organisaties, een initiatief van Stichting Lenthe en De Dikke Blauwe. Tijdens dit live event, congresseren zo’n 200 leiders uit de filantropiesector, ondernemers, wetenschappers en beleidsmakers over de noodzaak voor betere samenwerking om vaak complexe maatschappelijke problemen aan te pakken.



Tijdens Civil Power worden ook de resultaten bekendgemaakt van het onderzoek Civil Power Barometer dat De Dikke Blauwe hield onder leiders in de filantropiesector. Het onderzoek geeft een beeld van de huidige kracht van burgerinitiatieven voor het algemeen belang.



De Dikke Blauwe



De Dikke Blauwe wordt binnen de filantropie beschouwd als onafhankelijke, journalistieke gids voor iedereen die inspiratie en informatie zoekt in ‘Het Land van Goed Doen’. Dit jaar verschijnt de 5e editie gedrukte jaareditie (2018/2019).



Civil Power 2018 vindt plaats op donderdag 22 november van 13.30 tot 16.30 uur in De Balie in Amsterdam.



Don Akkermans, don.akkermans@zhomer.nl, 06 54986161.



Media onder de naam ‘De Dikke Blauwe’ (gedrukte jaargids, website, weekjournaal en



dagelijkse nieuwsbrief) zijn een activiteit van Stichting Lenthe. De Dikke Blauwe staat voor onafhankelijk nieuws en opinie over maatschappelijke vrijgevigheid in Nederland.



