Stichting Vluchteling stelt kwart miljoen beschikbaar voor vluchtelingen Ethiopië

Er voltrekt zich een humanitaire ramp in Ethiopië. Stichting Vluchteling stelt uit haar noodhulpreserves per direct een kwart miljoen euro beschikbaar voor hulp aan mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog in de noordelijke regio Tigray. Dit heeft Stichting Vluchteling vandaag bekend gemaakt.



Sinds begin november is het Ethiopische regeringsleger in de provincie Tigray in gevecht met de troepen van het bevrijdingsfront TPLF. De laatste weken zijn als gevolg van de gewelddadigheden ruim 40.000 mensen de grens van Ethiopië met Soedan overgestoken, maar ook in het land zelf is de bevolking in grote getalen op de been. “Dagelijks slaan duizenden mannen, vrouwen en kinderen halsoverkop op de vlucht. Het aantal mensen dat afhankelijk is van noodhulp, is gigantisch, ik maak me zeer, zeer ernstige zorgen”, aldus directeur Tineke Ceelen.



Ramp op ramp



De extreme gewelddadigheden vinden plaats in een land dat al lange tijd door rampen wordt geteisterd. De bevolking ondervindt grote gevolgen van de extreme droogte en de oogst wordt sinds dit jaar ook nog eens getroffen door de invasie van de woestijnsprinkhaan. Felle conflicten tussen bevolkingsgroepen zijn er ook al langer. Meer dan een miljoen mensen waren vóór de uitbraak van het buitensporige geweld al op de vlucht in eigen land. Terwijl Ethiopië probeert al deze problemen het hoofd te bieden, vangt het bovendien honderdduizenden vluchtelingen uit Zuid-Soedan, Eritrea en Somalië op.



Schrijnend tekort aan alles



Ter plekke is door de partner van Stichting Vluchteling onderzoek gedaan naar de grootste noden. Er is een schrijnend tekort aan alles; onderdak, voedsel, water, medische voorzieningen, hygiëneartikelen. Stichting Vluchteling maakt zich op voor een omvangrijke en moeilijke noodhulpoperatie en draagt in eerste instantie bij aan het uitdelen van hygiënepakketten en artikelen als dekens en muskietennetten. Ook is IBAN 999 (NL48 INGB 0 000 000999) opengesteld voor giften.