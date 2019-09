NVM roept op tot benoeming woningmarktregisseur(s)

Net als voorgaande jaren, krijgt de woningmarkt op Prinsjesdag veel aandacht. Dit jaar wordt er zelfs gesproken over een ‘wooncrisis’. NVM pleit voor een integrale benadering van deze crisis, waarbij beschikbaarheid en betaalbaarheid hand-in-hand gaan zodat er op de woningmarkt weer meer beweging komt. Daarvoor moet er een addendum komen op de woonagenda van minister Ollongren, in de vorm van een woningmarktregisseur die rechtstreeks aan de minister rapporteert. NVM voorzitter Onno Hoes vraagt de minister daarover met de regio’s aan de slag te gaan.



In de woonagenda heeft minister Ollongren laten vastleggen dat er jaarlijks 75.000 woningen moeten worden bijgebouwd. In 2018 is dit aantal echter niet gehaald, en het ziet er naar uit dat dit ook in 2019 niet gaat lukken. Er is nog geen zicht op verlichting op de woningmarkt, zeker niet nu diverse bouwprojecten door de strenge stikstofeisen vertraagd zijn.



De NVM ziet mede door de schaarste de prijzen van woningen steeds verder toenemen, en constateerde eerder al dat in het bijzonder nieuwbouw door een aantal belemmerende maatregelen zichzelf uit de markt geprijsd heeft. NVM-voorzitter Onno Hoes is blij met de aandacht die de woningmarkt krijgt, maar roept op tot een pakket aan maatregelen. “De wooncrisis tackel je niet met één oplossing. Het is evident dat er betaalbaar bijgebouwd moet worden. Oók voor starters op de markt. Het schrappen van de overdrachtsbelasting voor deze groep is wat mij betreft een cruciale eerste stap.”



Er wordt gesproken over twee miljard euro extra voor de woningmarkt. “Dat is een fiks bedrag, waarmee er stappen gezet kunnen worden. Minister Ollongren had een lege woningmarkt-portefeuille. Nu krijgt ze ook geld om de plannen zoals eerder geschetst in de Woonagenda en de aanvullende Woondeals versneld ten uitvoer te brengen.”



Regie



Met geld alleen ben je er nog niet, stelt Hoes. “Naast geld om te bouwen, heb je ook locaties nodig en bestuurlijke wil. Het zou goed zijn wanneer er iemand wordt aangewezen die de regie en de daadkracht moet bewaken. Zo’n ‘woningmarktregisseur’ moet bóven de gemeenten en provincies staan en rechtstreeks onder de minister vallen. Hij of zij moet de partijen bij elkaar brengen; niet alleen gemeenten en provincies, maar ook bouwers, financiers en natuur- en milieuorganisaties. Willen we de nieuwbouw betaalbaarder maken, dan zul je ook in grotere aantallen moeten bouwen, om de kosten per woning te verlagen. Daar is een strakke regie en draagvlak voor nodig.”



Locaties aanwijzen



“In aanvulling op de regionale woondeals moet specifiek gekeken worden of de geplande bouwlocaties nog steeds de meest logische zijn, in relatie tot de verscherpte stikstofaanpak. “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” aldus Hoes. Wat betreft duurzaamheid moet gekeken worden naar een mede-financiering door de overheid. Met de huidige lage rentestand kan de overheid goedkoper lenen dan de particulier. Door een basis-duurzaamheidspakket als een soort premie op kosten van het Rijk in de standaardwoning aan te bieden kan de koper zelf kiezen voor een aanvullend plus-pakket.



Duurzaamheid



“Niet alleen zorgen de nieuwe duurzame woningen zelf voor minder uitstoot van schadelijke stoffen, deze woningen zorgen er ook voor dat de woningmarkt weer in beweging komt. Bestaande woningen komen vrij, die leeg makkelijker verbouwd kunnen worden dan een bewoond huis. In deze reguliere verbouwingen kunnen veel ingrepen gedaan worden om de bestaande huizen beter te isoleren en verder te verduurzamen. Meer beweging op de woningmarkt zorgt daarmee ook voor het bereiken van duurzaamheidsdoelen.”



NVM denkt graag met alle betrokken partijen mee om de wooncrisis te beteugelen. “We zetten de kennis van onze leden graag in om mee te denken op lokaal, regionaal en nationaal niveau. De doelstellingen op het gebied van verduurzaming (en) op de woningmarkt zijn haalbaar. De plannen waren er al, nu is er ook aandacht én budget. Wanneer we er met elkaar nu de schouders onder zetten, moet het mogelijk zijn om voldoende huizen beschikbaar en betaalbaar te maken, zodat er weer beweging komt. Onder leiding van de door de minister aan te stellen woningmarktregisseur(s) kunnen alle betrokken partijen snel tot actie over gaan.