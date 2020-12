Treatwell komt met maatregelen om partners te ondersteunen

De gevolgen van de pandemie op de haar- en beautybranche zijn groot. Onze branche heeft het - net als vele andere branches - zwaar door het coronavirus. Vooral de kleine ondernemers lijden onder de gevolgen. Uiteraard doet Treatwell er alles aan om haar partners in alle markten waarin zij actief zijn, te ondersteunen.



Ondersteuning van de partners



Treatwell rekent voor salons in januari geen maandelijkse abonnementskosten. Namens de salons zal Treatwell geboekte afspraken met klanten te annuleren en terugbetalen, zodat salons dit niet handmatig hoeven te doen. Het stelt hen in staat om zich te concentreren op hun eerste prioriteit: de gezondheid en veiligheid van hun teams. Digitale agenda’s van salons worden geblokkeerd tot de lockdown wordt opgeheven.



Baard trimmen, de kinderen nog snel naar de kapper, nog even highlights laten zetten …



Het aantal boekingen op maandag 14 december verdubbelde t.o.v. vorige week maandag. Het merendeel van de boekingen waren last-minute boekingen en vonden gisteren plaats. Bij de naderende lockdown, was er een run op beauty treatments. Veel salons die normaal gesloten zijn op maandag, kozen ervoor de agenda open te zetten. Sommigen werkten zelfs tot middernacht door.



De volgende cijfers zijn waar te nemen:



-Mannen Haircuts & Hair Dressing (34,9% van alle boekingen) Ruim 1/3 van alle boekingen van gisteren is geplaatst door mannen, waarbij knippen veruit het meest geboekt is. Een ander deel van de boekingen valt onder ‘beard trimming’.



-Haircuts and Hairdressing (12,4% van alle boekingen) Knippen, maar daarnaast ook veel boekingen die vallen onder ‘Hair Colouring and Highlights’, ‘Children’s Haircuts’ en ‘Blow Dry’!



-Eyebrow Threading (7,6% van alle boekingen)



-Two Week Manicure (4,9% van alle boekingen)



-Eyebrow and Eyelash Tinting (3,6% van alle boekingen)