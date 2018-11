Nederlander drinkt bier te koud

Bierliefhebbers in Nederland drinken hun bier te koud. Veel speciale bieren worden koelkast-koud gedronken en daardoor blijft veel smaak verborgen. Bierista deed onderzoek en kwam tot de schokkende conclusie dat acht van de tien ondervraagden het bier, ongeacht welke soort, altijd uit de koelkast drinken.



Verborgen aroma’s



“Als je pils drinkt, is de koelkast prima. Drink je bockbier, een tripel of een ander speciaalbier, dan drink je ‘m graag vaak wat warmer. Een bier te koud serveren zorgt ervoor dat de smaak niet tot z’n recht komt. De mooie aroma’s die je in speciale bieren aantreft blijven on-ontdekt. Dat is natuurlijk zonde”, aldus biersommelier Alain Schepers van Bierista Bieropleidingen.



Bekende bierbrouwers



Om de bierkennis van de Nederlandse bierliefhebber te vergroten heeft Bierista de cursus 'Bier proeven kun je leren' ontwikkeld. Aan deze online bieropleiding is meegewerkt door bekende brouwerijen als Leffe, Affligem, Westmalle, Gulpener, Guinness, Texels en Duvel. “Als brouwer kun je een prachtig bier brouwen, maar als de bierliefhebber het te koud drinkt, of uit het verkeerde glas, dan smaakt het bier vaak niet zoals het bedoeld is.”



Praktische tips



In de online cursus krijgt de bierliefhebber veel praktische tips en informatie. “In Nederland zijn we hard op weg naar de 600 brouwerijen. Daar worden veelal prachtige bieren gebrouwen. Er valt dus genoeg te genieten, mits je weet hoe. Bierista helpt daar graag een handje bij.”



Bier proeven kun je leren



De online cursus ‘Bier proeven kun je leren’ is - ook als cadeau - verkrijgbaar voor € 24,95 op Bierista.nl. Na afloop van de cursus ontvang je een certificaat en ben je in staat een bier goed te proeven en de smaak te omschrijven. Bovendien leer je je eigen smaak kennen, zodat je in de kroeg of in de winkel nooit meer met je handen in het haar staat.