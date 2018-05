BTC eerste Zero Touch Enrollment reseller in Nederland

Sinds 9 april jl. is BTC officieel Zero Touch reseller. Volgens de website van Google is BTC daarmee de eerste reseller in Nederland die dit programma kan aanbieden en uitrollen. Hiermee is BTC de vierde aanbieder binnen Europa en mogen zij zich door deze deelname erkend Google partner noemen.



Al langer is BTC bekend met het Device Enrollment Program (DEP) van Apple en dragen zij hiertoe de Apple Authorized Reseller (AAR) status. Ook ondersteunt BTC al geruime tijd het enrollment programma van Samsung, Samsung Knox Mobile Enrollment (KME), wat BTC tevens Knox certified reseller maakt. Dit bewerkstelligt dat er voor de Apple -en Android devices van Samsung, mogelijkheden zijn ontstaan om deze nog eenvoudiger en efficiënter uit te kunnen rollen.



Hoewel Apple en Samsung een groot aandeel hebben op de mobiele device markt, was er tot voor kort geen gelegenheid voor kleinere spelers als Sony, Huawei, Nokia (HMD) om mee te doen aan een enrollment programma. Een aantal maanden geleden is Google gestart met het aanbieden van een ‘universeel’ Android enrollment programma, Zero Touch Enrollment (ZTE). Dit programma is niet zoals KME, slechts bedoeld voor één merk, maar voor in beginsel alle Androids. Ook zonder Google account wordt de EMM app (ook wel cliënt of agent genoemd) automatisch gedownload en gelanceerd. Met andere woorden: Sony, Huawei, LG en Nokia devices kunnen nu eenvoudiger uitgerold worden dankzij dit enrollment programma.



BTC ondersteunt bedrijven en organisaties door de zorg over de ICT werkplek weg te nemen. Dit doet BTC door als objectieve partner van ondernemingen te fungeren voor de inrichting van de volledige ICT werkplek. Volgens haar ‘one-stop-shop’ formule; het samenbrengen van alle point solutions en services onder één dak, geeft BTC klanten meer rust en controle. BTC is gespecialiseerd in toekomstbestendige oplossingen en verzorgen de volledige implementatie. Dit doet de organisatie met ruim 70 enthousiaste en gedreven medewerkers. BTC adviseert en levert toepassingen, bestaande uit de nieuwste technologieën, zoals Zero Touch.