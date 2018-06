Nieuw DAKA Sport store concept in Alkmaar

Op de 1e verdieping van de Noorderarcade in Alkmaar lanceert DAKA Sport haar nieuwe store concept, waarin sport en lifestyle samen komen in een winkel van 3.000m2 met regiofunctie. Beleving wordt gecombineerd met gespecialiseerd advies in een omni-channel shop omgeving.



“Voor iedere DAKA winkel is het specialisme gebaseerd op de behoefte van de klant, die regionaal verschilt. Running, voetbal, active/outdoor en wintersport staan in Alkmaar centraal”, licht algemeen directeur Jan-Peter Dankaart toe. “De klant kan er vanaf september terecht voor foot scans, die advies op maat nog persoonlijker maken. Voetballers kunnen hun schoenen testen in een echte pannakooi. En met de start van het wintersportseizoen wordt de winkel gevuld met het nieuwste op wintersportgebied.”



Het nieuwe store concept past het recent gelanceerde omni-channel model toe, waarin narrow casting en webzuilen in de fysieke winkels zijn gekoppeld aan de DAKA.nl webshop. Zo heeft de klant overal toegang tot het totale assortiment en alle voordelen van het loyalty programma.



Sinds het besluit om los van Intersport als zelfstandige keten verder te gaan, is de winkel in Alkmaar de eerste in de landelijke uitrol naar de volledig eigen DAKA formule. Die formule is gebaseerd op de ervaringen die zijn opgedaan met de eerdere updates van de DAKA winkels in Rotterdam Noord en Rotterdam Oost. DAKA kijkt uit naar een langdurige relatie met de regio Alkmaar en omstreken.



DAKA Sport is een van oorsprong Rotterdams familiebedrijf, in 1965 gestart door vader Peter Dankaart en zijn vrouw Anke, toen 21 en 19 jaar oud. Inmiddels is DAKA gegroeid tot een onderneming met 14 winkels, verspreid over het hele land, en de webwinkel DAKA.nl. Sinds het overlijden van Peter Dankaart in 2017 wordt het bedrijf geleid door zoon Jan-Peter en dochters Esther en Patricia.