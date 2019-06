Bruynzeel Keukens op de zakelijke markt: betrokken voor de eerste paal de grond in gaat, tot na de eerste maaltijd!



Op Provada 2019 laat Bruynzeel Keukens zien wat een samenwerking met hen zo bijzonder maakt. Waar in voorgaande jaren werd ingezet op innovatie en MVO, kiest Bruynzeel Keukens er voor om dit jaar terug te gaan naar de basis van haar verhaal en werkwijze. Provada is Nederlands grootste vastgoedbeurs en trekt jaarlijks meer dan 25.000 bezoekers. Dit jaar wordt de beurs georganiseerd van 4 tot en met 6 juni in de RAI Amsterdam.



Bruynzeel Keukens: marktleider in keukens op de zakelijke markt

Bruynzeel is als enige Nederlandse keukenleverancier al meer dan 80 jaar aanwezig op de zakelijke markt. Deze jarenlange ervaring wordt dagelijks ingezet om opdrachtgevers én kopers of huurders te helpen met het maken van de juiste keuzes. Zo is Bruynzeel Keukens onder andere actief op het gebied van nieuwbouw- en renovatieprojecten, projectkeukens voor huurwoningen, zorg- en senioreninstellingen en de leisure markt.



Altijd een vast aanspreekpunt

Waar Bruynzeel in 1897 startte als ambachtelijk timmerbedrijf, is het nu een van de grootste en meest innovatieve keukenproducenten van Europa. Toch merken organisaties van die grootte maar weinig wanneer zij de samenwerking met Bruynzeel aan gaan. Er is namelijk vanaf het begin van de samenwerking één vast aanspreekpunt voor het project. Zo weet men altijd bij wie ze moeten zijn en blijven de lijnen kort. Of het nu gaat om een kennismakingsafspraak, een vraag tijdens het traject of juist na het opleveren van de keukens. En of het project nu kleinschalig is of juist erg groot; organisaties kunnen altijd bij hun eigen accountmanager terecht.



Het vinden én oplossen van het keukenvraagstuk

Nog voor het project van start gaat, is Bruynzeel Keukens betrokken. Allereerst om de wensen van de opdrachtgever in kaart te brengen: voorkeuren en kostenramingen worden geïnventariseerd. Vervolgens worden deze naast het assortiment en diensten van Bruynzeel Keukens gelegd, om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en eventuele extra opties. Daarbij wordt er altijd meegedacht. Hoe ziet de keukenruimte eruit? En hoe kan deze zo functioneel mogelijk worden ingericht? Elke doelgroep heeft andere wensen en behoefte aan een andere keukenoplossing. Allereerst wordt er nagedacht over een opstelling die gemak biedt voor de eindgebruiker. Vervolgens wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn in het assortiment. Zo lost Bruynzeel samen met de opdrachtgever het keukenvraagstuk op.



Productie in eigen CO2 neutrale fabriek in Bergen op Zoom

De productie van de keukens vindt plaats in de eigen CO2 neutrale fabriek in Bergen op Zoom. Deze fabriek beslaat 56.000 m2 en er worden gemiddeld zo’n 500 keukens per dag geproduceerd. Doordat de productie in eigen huis plaatsvindt, kan de keukenproducent een naleveringsgarantie van 10 jaar bieden. Ook neemt Bruynzeel een voortrekkersrol in op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen door niet alleen na te denken over hoe om te gaan met afvalstromen, maar juist ook op het gebied van inkoop en productie. Onlangs startte het project circulaire keukens, waarbij oude keukens opgehaald worden, grondstoffen opnieuw het productieproces in gaan en oude onderdelen worden gerecycled. Keukenkastjes worden verwerkt tot grondstof voor nieuw spaanplaat, waar vervolgens weer nieuwe kasten van worden gemaakt.



Streven naar 100% ambassadeurs en een duurzame relatie

Projectleiders, verkoopondersteuning en monteurs werken uiteindelijk aan een perfecte plaatsing van de keuken. Of het nu gaat om keukens die op de 40e verdieping moeten worden geplaatst of in de kleinste woning van Nederland. Uiteindelijk streeft Bruynzeel naar enthousiaste eindgebruikers en tevreden opdrachtgevers. En ook na het opleveren van de keuken streven zij een langdurige en goede samenwerking met de opdrachtgever na.



Bezoek Bruynzeel Keukens op Provada!

Ervaar wat de klantreis van Bruynzeel Keukens inhoudt op Provada. Vijf touchpoints nemen je op interactieve wijze mee door de klantreis. Ontmoet accountmanagers en hoor meer over hun werkwijze. Bekijk de fabrieksfilm en hoor meer over de voortrekkersrol van Bruynzeel op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. En natuurlijk heeft de keuken ook een centrale rol! De kok en gastvrouw voorzien je graag van een hapje en drankje. Je vindt Bruynzeel Keukens op stand nr. 12-56.



