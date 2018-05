Persuitnodiging: lancering robotrollator Lea tijdens Support 2018

Dansen, lopen, opstaan en contact maken met intelligente robotrollator



DEN HAAG – Robot Care Systems presenteert zorgrobot Lea aan consumenten tijdens de Support 2018, die van 30 mei tot en met 2 juni plaatsvindt in Jaarbeurs Utrecht. Lea is de eerste robotrollator die ervoor zorgt dat mensen die minder mobiel zijn een zelfstandiger, veiliger en actiever leven kunnen leiden. Oprichter en robotexpert Maja Rudinac en haar team begonnen drie jaar geleden met de ontwikkeling van de zorgrobot, die eind mei officieel op de markt komt. Lea zal te zien zijn op de stand die Robot Care Systems met thuiszorgwinkel Vegro deelt (Hal 8 – Stand C038).



Lea (Lean Empowering Assistent) ondersteunt, motiveert om te bewegen, legt contact, helpt herinneren en analyseert activiteiten van de gebruiker. Met de zorgrobot richt Robot Care Systems zich niet alleen op de particuliere markt, de oplossing zal ook toegepast worden in de thuiszorg, bij revalidatiecentra en zorginstellingen.



Lopen, steunen en dansen



Lea is voorzien van sensoren en een intelligent systeem, waardoor zij weet hoeveel steun zij moet geven bij het (op)staan en lopen, obstakels kan detecteren en zelfstandig naar de gebruiker toe kan komen. Bovendien stimuleert zij dagelijkse beweging, herinnert zij de gebruiker aan agendapunten en biedt ze de mogelijkheid om sociale contacten te onderhouden. Gebruikers kunnen met Lea ook zelfstandig een dans met bijpassende muziek naar keuze maken.



www.robotcaresystems.nl



Over Robot Care Systems



Robot Care Systems (RCS) is een werkmaatschappij van Robot Robots Company (RRC), dat robotica beschikbaar wil maken voor zowel bedrijven en organisaties als consumenten. De 25 hooggeschoolde medewerkers van RCS werken samen met onderzoek partners van universiteiten en kennisinstituten en zakelijke partners uit binnen- en buitenland. De producten van RCS zijn ontwikkeld om dóór te gaan, daar waar menselijke inspanningen ophouden of tekortschieten. Niet met zielloze machines, maar met de inzet van zelfstandig werkende medische middelen die ontwikkeld zijn vanuit het hart. Bovendien moet deze technologie begrijpelijk en toegankelijk zijn.