Nieuwe NFC-technologie in gitaar plectrums

MADE – Een wereldwijde primeur voor EigenPlectrum.nl die het mogelijk heeft gemaakt om een NFC-chip in een gitaar plectrum te integreren. Samen met een aantal internationale bands gaan ze deze speciale plectrums verkopen tijdens concerten en op hun website.



Gitaristen slaan een nieuwe weg in met de komst van interactieve NFC-plectrums. Na een ontwikkeling van ruim vier jaar is het EigenPlectrum gelukt om een NFC-chip te integreren in een gitaar plectrum. ‘Dit brengt nieuwe mogelijkheden met zich mee die tot op heden onmogelijk waren,’ aldus Michael Kenis, eigenaar van EigenPlectrum.



Het is mogelijk om de plectrums te scannen met je mobiele telefoon, waardoor gebruikers toegang kunnen krijgen tot exclusieve toegang van een band of artiest. Denk hierbij aan videoclips, backstage beelden, direct het nieuwste album beluisteren en nog veel meer. Zelfs na aanschaf is het mogelijk om de content van de plectrums te wijzigen. Het is in de nabije toekomst ook mogelijk om de plectrums te gaan gebruiken als toegangsbewijs.



EigenPlectrum denkt dat bands en/of artiesten zo meer exclusieve content gaan maken voor hun fans. Op de plectrums is een fullcolour bedrukking mogelijk waardoor bands / artiesten een hele eigen look and feel krijgt. EigenPlectrum heeft in het verleden al plectrums bedrukt voor o.a. Coldplay, AC/DC, KISS en Adele.



EigenPlectrum is momenteel met diverse andere internationale bands aan het praten om dit ook voor hun te gaan release, zoals Foo Fighters, AC/DC en Coldplay.