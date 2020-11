Nationaal Onderwijsmuseum voor het eerst ‘Kidsproof’!

Het Nationaal Onderwijsmuseum mag zich komend jaar voor het eerst ‘Kidsproof’ noemen! Het Onderwijsmuseum heeft dit predikaat verworven op basis van grondig onderzoek door zogenaamde Museuminspecteurs (kinderen tot en met 12 jaar). Het Onderwijsmuseum is daarmee één van de 52 Nederlandse musea die zich ‘Kidsproof’ mag noemen. Dit heeft ‘Museumkids’, een initiatief van de Museumvereniging, maandag 16 november in een online bijeenkomst bekend gemaakt.



‘Supertrots’



Stefan Vogels, educator in het Nationaal Onderwijsmuseum, is verantwoordelijk voor een groot deel van de educatieve- en kinderactiviteiten in het museum. Hij is ‘supertrots’ op deze erkenning: 'We hebben deze erkenning van de kinderen zelf gekregen. Het betekent dat zij onze programma’s uitdagend, informatief, leuk en spannend vinden. Dat zij ons hebben beloond hebben met een prachtig rapportcijfer, een 8.5, is natuurlijk helemaal geweldig!’



Scherp oog



Het afgelopen jaar bezochten tientallen museuminspecteurs de tentoonstellingen en activiteiten in het Onderwijsmuseum. Ze verkenden de unieke Nederlandse onderwijsgeschiedenis, stapten in de wereld van de Bosatlas, experimenteerden in het Geolab en deden nog veel meer. Met een scherp oog keken de gastvrijheid, collectie, activiteiten en andere zaken. Ze beantwoordden vragen als ‘Wat zou jij doen als je museumdirecteur was?’ en doorzochten de winkel op aantrekkelijke producten. Het museum kan deze waardevolle feedback gebruiken om nog aansprekender programma’s te ontwikkelen en de dienstverlening te verbeteren.



‘Op de goede weg’



Na hun bezoek lieten de kinderen een beoordeling achter op de site van Museumkids. Vogels: ‘Om Kidsproof te worden moesten we binnen één jaar tijd 60 inspecties ontvangen met een gemiddelde beoordeling van een 8.0. Dat hebben we ruimschoots gehaald!’ Voor Vogels betekent het predikaat ‘Kidsproof’ dat het Onderwijsmuseum op de goede weg zit: ‘Ook in 2021 gaan we door met het aanbieden van mooie, uitdagende educatieve activiteiten voor kinderen en jongeren. Denk daarbij aan vakantieactiviteiten in het Geolab, maar ook aan onze educatieve programma’s die we vanaf nu ook steeds vaker op locatie gaan aanbieden. Op www.onderwijsmuseum.nl/educatie staat het meest actuele aanbod.’



Museumkids



‘Museumkids’ is een initiatief van de Museumvereniging. Ieder jaar kunnen kinderen t/m 12 jaar als museuminspecteur een rapport uitbrengen over hun bezoek aan een museum. Ondanks de coronacrisis werden er in het afgelopen jaar landelijk meer dan 10.000 rapporten ingevuld door ruim 3.500 jeugdige inspecteurs. Daardoor mogen in totaal 52 musea, verspreid over het hele land, een heel jaar lang het predikaat Kidsproof voeren.