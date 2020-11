Verschillen in testbeleid covid-19 Europese landen

Ook in de tweede golf van de coronacrisis heeft kennisorganisatie Vilans de overheidsmaatregelen ter bestrijding van het virus in de langdurige zorg van acht landen in kaart gebracht. Hoe worden de gevolgen van de pandemie beperkt voor verpleeghuizen in België, Denemarken, Noorwegen, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Nederland? Naast de toenemende druk op zorgmedewerkers in alle onderzochte landen, valt ook het verschil tussen het testbeleid van overheden op.



Hoe gingen Europese overheden na de zomer in voorbereiding op de tweede coronagolf om met bezoekregelingen voor instellingen, testbeleid, persoonlijke beschermingsmiddelen, monitoring van geïnfecteerde en overleden cliënten en compenserende maatregelen voor organisaties en medewerkers? Hierover heeft Vilans een tweede overzicht gemaakt op verzoek van het Ministerie van VWS.



Geen bezoekverbod



‘We zien dat alle onderzochte landen er niet voor kiezen om instellingen, in het bijzonder verpleeghuizen, te sluiten en een volledig bezoekverbod af te kondigen.’ Aldus directeur strategie en innovatie Henk Nies van Vilans. ‘In alle landen heeft een ethisch debat plaatsgehad over de vraag of de negatieve gevolgen van de maatregelen opwegen tegen de positieve effecten op de verspreiding van het virus, de ziekte en het overlijden van mensen.’



In alle landen zijn er nu mogelijkheden om cliënten te bezoeken, ook als zij besmet zijn. Nies: ‘Bezoekende familieleden kunnen volledig ‘ingepakt’ hun naaste bezoeken, maar niet in grote aantallen. In Denemarken kan bijvoorbeeld één vast familielid op bezoek komen. Met als gevolg dat binnen families moeizame discussies plaatsvinden over welk familielid dat mag zijn. In Denemarken en België wordt bezoek buiten de muren van het verpleeghuis aangemoedigd en zijn ook diverse vormen van bezoek ontwikkeld.’



Verschil in testbeleid



Het testbeleid en de uitvoering van het testen blijkt tussen landen te verschillen. ‘In enkele landen worden medewerkers en bewoners van verpleeghuizen preventief getest’, zegt Nies. ‘In Frankrijk en Duitsland worden bijvoorbeeld (nieuwe) bewoners getest. In Engeland kunnen medewerkers wekelijks en bewoners iedere 28 dagen getest worden. In België worden medewerkers van verpleeghuizen preventief getest bij een signaalwaarde in de gemeente van meer dan 100 infecties bij 100.000 inwoners. In Nederland zien we dat een aantal zorgorganisaties eigen teststraten regelt en wordt voorzichtig met sneltests geëxperimenteerd. Engeland levert testkits aan verpleeghuizen en koeriers brengen deze na afname naar het lab. In Zweden kunnen burgers zelf testen met aan huis bezorgde testen.’



Toenemende druk



Een belangrijk zorgpunt in alle onderzochte landen vormen de medewerkers. Waar normaal gesproken al tekorten zijn, is er nu in de meeste landen een nog grotere onzekerheid over voldoende medewerkers, wellicht met uitzondering van Denemarken. Nies: ‘We zullen de komende maanden doorgaan met het monitoren van dit knelpunt en van het coronabeleid in de zeven landen. We nodigen iedereen met kennis van de ontwikkelingen in één of meer van deze landen uit om met ons die kennis te delen, ons als dat nodig is te corrigeren en aan te sluiten bij de community die we aan het creëren zijn. Met als doel beleidsmakers, wetenschappers, maar vooral ook mensen in de dagelijkse zorgpraktijk te inspireren om het juiste te doen in deze ingewikkelde tijden.’