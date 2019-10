Chinezen veroveren Malieveld tijdens kerstvakantie

Meer dan dertig Chinese artiesten komen naar het Malieveld in Den Haag. Dat gebeurt in de kerstvakantie in het kader van Groot Kerstcircus Den Haag. Deze familieshow is van 21 december 2019 tot en met 5 januari 2020 exclusief te zien in de Hofstad. De Chinese acrobaten komen rechtstreeks vanuit Azië naar Nederland en presenteren een show vol met spectaculaire acts. Acrobatiek word afgewisseld met magische momenten en veel humor. Het is de eerste keer dat een Chinees ensemble van deze omvang naar Den Haag komt.



Exclusief voor ‘Groot Kerstcircus Den Haag’ komt een groot ensemble van het Chinees Nationaal Circus naar Nederland. Ze combineren de cultuur van het Aziatische land – met onder meer exotische kostuums en dansende draken – met een reeks ongeëvenaarde acrobatische acts. Niet voor niets maakten de Chinese artiesten op vrijwel alle gerenommeerde circusfestivals ter wereld furore en werden keer op keer onderscheiden. De artiesten verpakken hun acts in verhalen over hun land, over de helden van China, hun spiritualiteit en de mentaliteit van de bevolking. Hun prestaties zijn gebaseerd op meer dan 2.000 jaar geschiedenis. Vanzelfsprekend zijn het echter de acts zelf die voor magie in de piste zorgen. De acrobaten voeren hun tricks uit alsof het ze geen enkele moeite kost, terwijl ze met hun nummer de grenzen van het menselijk lichaam overwinnen en het schijnbaar onmogelijke toch mogelijk maken. Het publiek ziet bij ‘Groot Kerstcircus Den Haag’ een selectie van de allerbeste nummers die het Chinees Nationaal Circus de afgelopen 30 jaar heeft voortgebracht. Onder meer menselijke piramides, slangenmensen, balanceer acts, koorddansers, pijlsnelle jongleurs en sensationele luchtacrobatiek komen voorbij.



Sensatie

Groot Kerstcircus Den Haag is ieder jaar helemaal nieuw en kan telkens weer rekenen op meer dan 30.000 bezoekers. Met de komst van het Chinees Nationaal Circus geven de producenten opnieuw op spectaculaire wijze invulling aan de voorstelling. De komst van deze meermaals bekroonde artiesten is een regelrechte sensatie voor Den Haag en alleen mogelijk na meer dan twee jaar van intensieve voorbereidingen. Het resultaat mag er zijn. Een selectie van absolute top acts uit China die de cultuur van het land verbindt met ongeëvenaard entertainment. Op circusgebied behoren Chinese artiesten reeds decennia tot de absolute wereldtop.