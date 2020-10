Studenten vangen coronaproblemen in het onderwijs op

VOORBURG. Onderwijsinstellingen en schoolleiders concluderen dat leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een achterstand hebben opgelopen door de coronasluiting van scholen. Nu de scholen weer open zijn, is het extra hard werken. Corona verstoort de roosters en planningen, waardoor de uitdaging ontstaat deze leerlingen weer op het juiste niveau te krijgen. Studenten uit het hoger onderwijs worden op middelbare scholen ingezet om ervoor te zorgen dat leerlingen toch het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben, ook in coronatijd. Bedrijven als DeBijlesStudent zetten zich daarom tegenwoordig extra veel in om dit probleem op te vangen.



Uit onderzoek onder 600 schoolleiders blijkt dat maar liefst één op de zes scholieren achteruit is gegaan tijdens de coronasluiting, dat komt neer op bijna 160.000 leerlingen. Het is belangrijk achterstanden zo snel mogelijk weg te werken om ervoor te zorgen dat de juiste niveaus behouden blijven. Scholen kunnen subsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s. Deze programma’s zijn bedoeld om leerlingen met achterstanden als gevolg van de coronacrisis weer naar het juiste niveau te helpen. Voorbeelden hiervan zijn: extra onderwijsuren, vakantie- en weekendscholen en het inzetten van studenten naast reguliere leerkrachten.



De van origine bijlesschool ‘DeBijlesStudent’ focust zich tegenwoordig op het organiseren van contact tussen scholen en studenten. Algemeen directeur Thomas Smit vertelt dat hij steeds meer hulpvragen vanuit scholen door heel Nederland krijgt, omdat de gaten in de roosters niet meer met het huidige docentenbestand op te vangen waren. “Voor DeBijlesStudent werken meer dan 350 studenten die graag willen helpen. Scholen hebben hulp nodig en daarom zijn we om de tafel gaan zitten om te kijken wat we voor elkaar konden betekenen’’. Ajolt Elsakkers, rector van het Sint-Maartenscollege in Voorburg, is zeer te spreken over DeBijlesStudent. “Het is heel fijn dat DeBijlesStudent zo ad hoc en flexibel kan meebewegen met de behoeften die door corona zijn ontstaan”. DeBijlesStudent is blij dat ze leerlingen kunnen helpen om met rust en regelmaat naar school te gaan waardoor ze de kans krijgen op de ontwikkeling die ze verdienen.



Sin-Yi, student Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, wordt regelmatig ingezet als klassenstudent. “De docent geeft digitaal de inhoudelijke les vanuit huis, ik zorg ervoor dat de techniek werkt, het rustig is in de klas, en ik beantwoord vragen waar nodig”, vertelt ze. Studenten worden ingezet als klassenstudent, surveillant bij toetsen of in de pauze, geven huiswerkklasjes of ondersteunen vakdocenten.



Leerling Lucas heeft de laatste week van de vakantie gebruik gemaakt van een ‘corona-zomerschool’. “Het was iets minder leuk dat ik in mijn vrije uren aan schoolwerk moest zitten, maar de studenten konden mij goed helpen, waardoor ik nu weer bij ben. Daar ben ik erg blij mee.” Het herstellen van dit vertrouwen is dus nog altijd mogelijk, door alternatieve oplossingen, zoals studenten die bijles geven.