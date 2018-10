Speciale DierenDiploma College Tour voor basisschoolkinderen

In aanloop naar Werelddierendag organiseert de Stichting Met dieren meer mens op dinsdag 2 oktober aanstaande voor de eerste keer de DierenDiploma College Tour. Tijdens dit speciale Dierencollege leren kinderen van tv dierenarts Piet Hellemans verschillende dingen over het houden en verzorgen van huisdieren. Na afloop wordt hun kennis getest en krijgen ze het DierenDiploma. De DierenDiploma College Tour 2018 wordt bijgewoond door ruim honderd kinderen van drie verschillende basisscholen.



De locatie is het kort geleden gerenoveerde historische Anatomiebebouw in Utrecht, vroeger de collegezaal waar de dierenartsen onderwijs volgden. De presentatie is in handen van Evelien de Bruijn, presentatrice van Hart van Nederland en tevens ambassadeur van de Stiching. Zij ontvangt als gast dr. Nienke Endenburg, univeristair docent aan de Faculteit Diergeneeskunde, die zal vertellen over de relatie tussen kind en dier. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het hebben van huisdieren goed is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Tweede gast is dierenarts Piet Hellemans, die op zijn beurt de kinderen zal lesgeven over huisdieren, gebasseerd op het DierenDiploma lespakket. Hij zal ook laten zien hoe je een hond moet onderzoeken en de kinderen kunnen vanuit de zaal vragen stellen. Aan het eind van de les wordt door middel van een dierenquiz de kennis van de kinderen getoetst door Evelien de Bruijn, want een DierenDiploma krijg je niet zomaar.



Het DierenDiploma lespakket is een initiatief van de Stichting Met dieren meer mens. Belangrijkste doelstelling van het DierenDiploma is kinderen leren verantwoord om te gaan met huisdieren. Inmiddels hebben al ruim 500.000 kinderen van groep 5 een DierenDiploma gehaald, het bewijs dat je weet hoe je met huisdieren moet omgaan!