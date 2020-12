HartKliniek opent 14 december nieuwe vestiging in Hoogeveen

Persoonlijke cardiologische zorg met oog voor het vrouwenhart nu ook in Hoogeveen



Op maandag 14 december opent HartKliniek haar eerste kliniek in Drenthe aan het Kaaplaantje 24 te Hoogeveen. In dit zelfstandige behandelcentrum vinden poliklinische cardiologische onderzoeken en behandelingen plaats. HartKliniek kenmerkt zich door korte wachttijden, een persoonlijke benadering en speciale aandacht voor het vrouwenhart.



Dr. Sinem Kilic, cardioloog HartKliniek Hoogeveen: “Bij HartKliniek Hoogeveen werken wij in een kleinschalig team met korte lijnen. Patiënten kunnen daardoor snel bij ons terecht. Eén van onze focuspunten is het vrouwenhart. Bij vrouwen is de diagnose vaak lastiger vast te stellen, omdat de klassieke symptomen, zoals wij deze bij de man kennen, ontbreken. Bij mannen openbaren klachten zich vaak op jonge leeftijd, terwijl bij vrouwen het risico na de overgang toeneemt. Het op tijd herkennen en behandelen van vrouwen vraagt om specialistische kennis. Deze kennis bieden wij bij HartKliniek. Als vrouwen bij mij op het spreekuur komen vraag ik extra lang door naar de klachten die zij ervaren en loop ik alle risicofactoren na. Door het uitvoeren van diverse onderzoeken kunnen we bijvoorbeeld goed zien hoe het vrouwenhart en de kransslagaders (waaronder juist ook de kleine bloedvaatjes van het hart) reageren op stress zoals dat kan voorkomen in het dagelijkse leven van een vrouw.”



Patiënten uit de regio kunnen met een verwijsbrief van hun huisarts snel terecht bij HartKliniek Hoogeveen voor alle hart- en vaatziekten, van eenvoudige hartklachten tot zeer complexe cardiologie. De cardioloog houdt daarbij nauw contact met de huisarts en zal direct na de onderzoeken de uitslag terugkoppelen. Indien een ingreep of operatie nodig blijkt, dan zal de patiënt worden doorverwezen naar een nabijgelegen ziekenhuis naar keuze. De nazorg en alle controles vinden altijd weer plaats in HartKliniek.



Unieke persoonlijke benadering



Bij HartKliniek neemt de cardioloog ruim de tijd voor patiënten en wordt aandacht besteed aan de persoonlijke situatie van de patiënt. De onderzoeken worden direct door de cardioloog beoordeeld of door de cardioloog zelf uitgevoerd. Tijdens vervolg onderzoeken of controles spreekt de patiënt altijd met dezelfde cardioloog.



Verzekerde zorg



Met een verwijzing van de huisarts of medisch specialist vergoedt de Nederlandse zorgverzekeraar samen met HartKliniek alle kosten voor de patiënt, ongeacht de polis. Een eventuele eigen bijdrage komt te vervallen. Het enige wat wordt verrekend is het eigen risico van de patiënt- voor zover dat al niet is opgemaakt.