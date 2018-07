HEMA voegt negen winkels toe aan eigen portfolio

Overname NS-winkels per 1 oktober 2018



Amsterdam, 3 juli 2018 - Per 1 oktober wordt HEMA eigenaar van negen HEMA winkels op stationslocaties. Deze winkels werden voorheen geëxploiteerd door NS en voegt HEMA nu toe aan het eigen portfolio. In totaal komt het aantal Nederlandse winkels waar HEMA eigenaar van is nu op 284.



De winkels werden sinds 2007 geëxploiteerd door NS Stations. In lijn met de strategie van NS, Spoorslags Beter, draagt NS de HEMA winkels over aan de markt. NS heeft de strategische keuze gemaakt wat betreft retail op het station, aan de markt te laten wat de markt inmiddels zelf ook kan. De exploitatie van de winkels wordt per 1 oktober overgenomen. Alle 300 medewerkers gaan dan over naar HEMA met een vergelijkbaar arbeidsvoorwaardenpakket.



Tico Schneider, Directeur HEMA Nederland: “De overname van de negen NS-winkels past binnen onze groeistrategie om ook in onze thuismarkt te blijven groeien. De high traffic locaties van deze winkels zijn voor HEMA erg interessant door de goede omzet per vierkante meter. Mensen kopen in de winkels en halen er online bestelde producten af. We hebben vorig jaar onze kleine winkels in Nederland en België ingericht volgens het internationale winkelconcept en dit gaan we ook in de negen nieuwe winkels doen.”



