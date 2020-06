Consumenten kunnen woekerrente terugkrijgen

Banken van Crédit Agricole geven rente terug



Mensen die financieel verlies hebben geleden doordat zij onterecht veel rente betaalden over een doorlopend krediet bij de banken van Crédit Agricole, kunnen geld terugkrijgen. Stichting Geldbelangen zet zich in voor deze mensen en heeft ervoor gezorgd dat honderdduizenden huishoudens worden gecompenseerd. En daar is over de honderd miljoen euro mee gemoeid.



De consument moet er wel nog zelf iets voor doen. De banken van Crédit Agricole Consumer Finance (CACF) – waaronder Interbank, Ribank, De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank – zijn begonnen met het sturen van een brief naar hun klanten. Daarin staat aangekondigd dat te veel betaalde rentes vanaf 2008 teruggestort worden. “Dus is de eerste stap: open die envelop!” zegt Rob Goedhart van Stichting Geldbelangen. Hij is met deze kreet een campagne gestart.



“Sommige mensen houden liever een envelop van de bank - waar ze een schuld hebben of hadden - nog even dicht, zeker in deze moeilijke tijden van de coronacrisis”, legt hij uit. “Wie dat nu doet, kan een terugbetaling mislopen van honderden, duizenden en soms zelfs tienduizenden euro’s. Daarom schreeuw ik van de daken dat ze nu echt de envelop van hun bank moeten openen!”



Voor Stichting Geldbelangen is de mega-compensatie een grote overwinning na een jarenlange strijd. Consumenten hebben de stappen in deze strijd kunnen volgen via het tv-programma Kassa. Geldbelangen is initiator van het proces en kreeg uiteindelijk gelijk van het klachteninstituut financiële dienstverlening Kifid. Die heeft vastgesteld welke rente wel redelijk zou zijn geweest – een doorbraak in de Nederlandse financiële geschiedenis.



Goedhart: “Het is een prachtig resultaat. Toch zijn we er nog niet. De banken berekenen alleen compensatie vanaf 2008, terwijl de uitspraak van het Kifid gaat over de te veel betaalde rentes sinds 2005.” Daar moet nog iets aan gedaan worden, vindt hij. Advies van Goedhart voor consumenten is om de compensatie vanaf 2008 wel op te eisen. Het accepteren van een schikking vanaf 2008 sluit niet de deuren voor een mogelijke extra compensatie vanaf 2005. Goedhart: “Volgens CACF hoeft er voor de schikking vanaf 2008 geen finale kwijting gegeven te worden.”



Wie de envelop vergeet te openen of toch heeft weggegooid, kan altijd online checken of er recht is op compensatie via de website van de bank https://mijnrentevergoeding.nl. In een uitzending van Kassa noemde Thomas Bollen van het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow The Money het gedrag van de banken “moreel laakbaar”, omdat ze de grenzen opzoeken binnen een juridisch grijs gebied.