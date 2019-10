Op Internationale Dag van de Stad



Extra noodhulp voor Venezolaanse vluchtelingen in hoofdstad Colombia



Stichting Vluchteling stelt per direct 300,000 EUR beschikbaar voor medische en financiële noodhulp voor Venezolaanse vluchtelingen in de hoofdstad van Colombia, Bogota.



De afgelopen drie maanden zijn daar 35,000 nieuwe vluchtelingen aangekomen, die dringend bescherming en medische hulp nodig hebben. Vooral meisjes en vrouwen worden met de hulp van Stichting Vluchteling bereikt. Daarbovenop ontvangen de meest kwetsbare gezinnen financiële steun door middel van maandelijkse toelagen, waarmee zij zelf eten, huisvesting, of andere noodhulpgoederen kunnen bekostigen.



Er verblijven nu al ruim 360,000 vluchtelingen uit Venezuela in de hoofdstad van Colombia, waar 7 miljoen mensen wonen. De noodhulp van Stichting Vluchteling voor vluchtelingen in de grote stad bestaat met name uit zwangerschapszorg, voorkomen en behandelen van hiv en andere geslachtsziektes, maar ‘we gaan er ook meisjes en vrouwen mee helpen die op de vlucht met seksueel geweld te maken hebben gehad’, zegt Tineke Ceelen, directeur van Stichting Vluchteling, die deze week vluchtelingen in Colombia bezoekt, ‘en hen medisch en psychisch ondersteunen', voegt ze eraan toe vanuit Bogota.



Vandaag werd bekend dat er volgend jaar naar verwachting in totaal 6,5 miljoen mensen uit Venezuela gevlucht zullen zijn, en daarmee is het de grootste vluchtelingencrisis in de geschiedenis van Latijns-Amerika. ‘We zien steeds meer beperkingen voor vluchtelingen uit Venezuela’, aldus Stichting Vluchteling, ‘en in Colombia, Ecuador en Peru, waar de meeste vluchtelingen worden opgevangen, steekt steeds vaker xenofobie de kop op.'



Donderdag 31 oktober 2019 is het Internationale Dag van de Stad, of Wereldstedendag (VN), en Stichting Vluchteling vraagt aandacht voor de grote aantallen vluchtelingen en ontheemden die in steden in de wereld worden opgevangen.



Er zijn bijna 71 miljoen mensen in de wereld op de vlucht, waarvan 25,9 miljoen vluchtelingen en 41,3 miljoen ontheemden.



60 procent van alle vluchtelingen in de wereld, en 80 procent van alle ontheemden, vindt bescherming in stedelijke gebieden, aldus Stichting Vluchteling.