SPAR lanceert nieuwe campagne #verder

In mei start de nieuwe reclamecampagne van SPAR met als thema ‘#verder’. Via social media, digital, winkelmaterialen, folders, magazines, tv en zelfs de vrachtwagens, maakt heel Nederland kennis met waar SPAR vandaag de dag voor staat: dé winkel voor dagelijks gemak, waar de consument op elk moment van de dag vindt wat hij nodig heeft.



De campagne onderstreept de enorme groei van SPAR. Het beeld van SPAR als buurt- of campingwinkel klopt allang niet meer. De winkels hebben de afgelopen jaren een geweldige transformatie ondergaan. Met vijf formats - buurt, city, university, enjoy en express - zijn de moderne SPAR winkels op steeds meer plekken te vinden.



Binnen alle formats speelt SPAR in op gemak en snelheid. In 2019 behoren veel mensen, ongeacht leeftijd bij een nieuwe generatie: Generatie V. Generatie V wil niet stilstaan maar #verder. Daarom zijn de winkels slim ingedeeld zodat je op ieder moment van de dag het juiste aanbod vindt. Of het nu gaat om ingrediënten voor makkelijk te bereiden maaltijden of producten om direct van te kunnen genieten.



Susanne Kroon, commercieel directeur bij SPAR: “Bij een supermarkt doe je je dagelijkse of wekelijkse boodschappen. Maar bij SPAR vind je op élk moment precies wat je nú nodig hebt. Of het nu om een spontane barbecue gaat, een snelle lunch of nog even snel lekkere borrelhapjes scoren voor een spannende wedstrijd; in de campagne is volop aandacht voor deze momenten. Kortom, SPAR groeit. Niet alleen in aantal winkels, maar ook in uitstraling, assortiment, kwaliteit en service. En dat mag in heel Nederland gezien worden”.



De campagne zal SPAR vanaf nu tot na de zomer #verder op de kaart zetten.