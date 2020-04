Hoogleraar waarschuwt: “Niet slordiger worden met handen wassen"

Nu de coronamaatregelen zijn verlengd tot minimaal 28 april, ligt het risico op de loer dat Nederlanders steeds minder vaak en goed hun handen gaan wassen. Daarom bedacht gezondheidsplatform SmartVitaal samen met Professor Leonard Hofstra de #heelhollandwastchallenge. Paul de Leeuw deed al mee.



Uit een onderzoek van het Amsterdam UMC onder 15 duizend Nederlanders bleek vorige week dat tachtig procent van de Nederlanders de handen nog steeds niet lang en goed genoeg wast. Leonard Hofstra, hoogleraar cardiologie en wetenschappelijk adviseur bij SmartVitaal, noemde die cijfers in De Telegraaf “onthutsend”, gezien de ernst van de crisis: “Nederland is een prooi voor corona door slechte hygiëne. In de afwezigheid van een vaccin of medicijn tegen corona, is het verbeteren van gedrag ons belangrijkste wapen tegen het virus.”



Gedragsverslechtering



Helaas gaat het op het punt van gedragsverbetering juist nogal eens mis. Zeker nu mensen veel langer thuis zitten en steeds meer gewend raken aan de nieuwe situatie, maar ook omdat de dringende noodzaak van het handen wassen niet meer zo vaak in de media wordt belicht, ligt het gevaar op de loer dat zij juist slordiger worden met het wassen van hun handen.



Social media



Om deze reden lanceerde Leonard Hofstra samen met gezondheidsplatform SmartVitaal de #heelhollandwastchallenge. De challenge daagt iedereen uit om met gebruik van deze hashtag op social media een filmpje te posten waarin zij twintig seconden lang heel grondig de handen wassen.



Volhouden belangrijk



Hofstra: “Met deze challenge willen we mensen bewust maken dat het vaak en goed wassen van de handen nog steeds heel belangrijk is om het virus in te dammen. Mensen moeten het dus wel echt volhouden en vooral niet slordiger worden. We moeten ons met z’n allen blijvend committeren aan deze nieuwe standaard van persoonlijke hygiëne.”



Paul de Leeuw



Iemand die maandag meteen het goede voorbeeld gaf en meedeed aan de challenge, is niemand minder dan Paul de Leeuw, in de rol van Annie de Rooij. Op zijn Instagram-account postte hij een filmpje waarin zijn alter ego twintig seconden lang haar handen wast. Hierbij de link naar zijn filmpje: https://www.instagram.com/tv/B-XKrNejC9I/?igshid=1...



Over het onderzoek



Uit het onderzoek van het Amsterdam UMC in samenwerking met De Telegraaf bleek dat 75% niet op alle aanbevolen plekken wast. We wassen wel de handrug, de vingers en daartussen. Maar een derde wast niet de polsen en rond de nagelbedden en de helft wast niet onder de nagels. Slechts een op de drie mensen wast de handen bovendien lang genoeg. Bijna een derde doet dit zelfs korter dan tien seconden.



Over SmartVitaal



SmartVitaal is een online gezondheidsplatform dat een gezondheidstest met een persoonlijk vitaliteitsprogramma combineert. Als een persoonlijke vitaliteitsassistent stimuleert SmartVitaal iedereen om zelf aan de slag te gaan met een gezonde levensstijl.