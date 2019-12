Online uw woningtaxatie rapport opvragen

Wat is uw woning waard? Homematrix weet het. Via Homematrix.nl is het sinds 1 december mogelijk een waarderingsrapport van elke woning in Nederland op te vragen. Dankzij Homematrix nemen consumenten beter onderbouwde beslissingen bij het kopen, verkopen of verbouwen van een woning. Een woningtaxatie rapport kost 19,75 euro en wordt binnen enkele minuten per e-mail afgeleverd.



Er zijn verschillende manieren om achter de waarde van een huis te komen. Een makelaar kan het huis taxeren of de huidige eigenaar van het huis kan inzage geven in een recente WOZ-beschikking. Homematrix voegt daar een aantrekkelijke optie aan toe. Via Homematrix.nl is het mogelijk om snel een betrouwbaar een zeer volledig en accuraat waarderingsrapport aan te vragen. Daarmee is Homematrix een ideaal hulpmiddel voor mensen die een bod uit willen brengen of benieuwd zijn naar de actuele waarde van hun eigen huis.



Homematrix levert waarderingsrapporten van álle koopwoningen in Nederland. Naast een indicatie van de woningwaarde bevat het rapport onder meer bouwtechnische gegevens, de historische verkoopprijs, referentie panden, en informatie over het energielabel. “Consumenten vinden in ons waarderingsrapport alle informatie die ze nodig hebben om een goed onderbouwd bod te doen op het huis van hun dromen”, aldus de initiatiefnemer.



Intelligente analyse



De indicatiewaarde die Homematrix afgeeft is modelmatig en komt tot stand door een intelligente analyse van data uit allerlei bronnen. De berekende woningwaarde van Homematrix is gebaseerd op meer dan 300 bouwkundige en locatie kenmerken van meer dan 7.6 miljoen woningen in Nederland.



Meer weten?



Bezoek Homematrix.nl. Op de site vindt u meer informatie over Homematrix. Daarnaast kunt u een voorbeeldrapport downloaden.