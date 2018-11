Geld is HOT met o.a. Ewald Engelen, Rahma el Mouden en Jellie brouwer

Wetenschappers, filosofen, podiumkunstenaars, ervaringsdeskundigen, politici en schrijvers delen het podium van de Koninklijke Schouwburg. Hete onderwerpen ontdoen we van scherpe randen door ze kunstzinnig en nieuwsgierig te benaderen. Op maandag 19 november o.a. Ewald Engelen, Firma MES, Rahma el Mouden, NIKO en Jellie Brouwer.



Hoogleraar Ewald Engelen legt ons uit wat geld is, dat het probleem van de huidige economie eerder is dat er teveel geld is in plaats van te weinig. Firma Mes loopt een modeshow van kapotte kleding en speelt een scène uit hun nieuwste voorstelling Een avondje armoede. Actrice Betty Schuurman doet een monoloog van Tom Lanoye waarin ze het opneemt voor de mentaliteit van de ondernemer. Journalist Jellie Brouwer interviewt Het Haags privé-initiatief De Club van Vier, zij verzorgen particulier voedselpakketten en leuke extra’s voor 670 Haagse gezinnen. Daarnaast zal de onderneemster Rahma el Mouden vertellen hoe haar schoonmaakbedrijf in 40 jaar tijd is uitgegroeid van eenmanszaak tot het MAS (Multicultureel Amsterdams Schoonmaakbedrijf) met 500 werknemers. Illusionist Jochem Nooyen (bekend van Rundfunk) tovert geld tevoorschijn. De muzikale omlijsting wordt verzorgd door de Haagse band NIKO.



Wat is de ...is HOT?



De HOT-avonden zijn er voor de nieuwsgierige mens die geïnformeerd wil worden. Door de bijzondere samenstelling van het programma ontstaat er ruimte om van gedachten te wisselen. Hete onderwerpen ontdoen we van hun scherpe randen door ze kunstzinnig en nieuwsgierig te benaderen. Hierdoor wordt het gesprek geïnspireerd en de discussie vermeden.



Volgende edities



maandag 21 januari - De nieuwe mens is HOT



maandag 18 maart - Eenzaamheid is HOT



maandag 13 mei - De boze witte man is HOT