Smile en Privacy op School helpen onderwijs met AVG- en IBP-vraagstuk

Sinds de AVG in mei 2018 van kracht is gegaan, worstelen scholen in het voortgezet en primair onderwijs met IPB- en AVG-compliance. Zij verwerken vanzelfsprekend behoorlijk wat ‘aan personen gerelateerde’ data, maar beschikken vaak niet over voldoende tijd, geld, en/of kennis om informatiebeveiliging en privacy (IBP) zelf goed te regelen. Om onderwijsinstellingen te ondersteunen hebben softwareleverancier Smile en Privacy op School de handen ineengeslagen. Het resultaat van hun inspanningen? De SaaS Privacy Suite VO/PO.



De SaaS Privacy Suite VO/PO bevat alles wat nodig is om IBP goed te regelen. De SaaS-oplossing wordt geleverd inclusief een volledig voor-ingevuld dataregister, een module voor Audits & Afwijkingen met standaard DPIA-templates, een module voor Incidenten inclusief datalek-ondersteuning en een AVG-kennisbank. Tevens werken Smile en Privacy op School met een actieve gebruikersgroep die de VO/PO-belangen waarborgt.



De combinatie van ondersteunende IBP-software en VO/PO-specifieke content bespaart scholen niet alleen veel tijd, maar geeft ook een compleet inzicht in het volledige applicatie- en datalandschap en de mate van compliance.



Wendy Geurkink, commercieel directeur van Smile: “Het is de missie van Smile om onderwijsinstellingen via online hulpmiddelen minder moeite en meer resultaat te bieden op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Smile is daarom verheugd om in navolging van WO-, HBO- en MBO- nu ook VO- en PO-instellingen te kunnen helpen met een oplossing die hen veel kopzorgen bespaart.”



Tonny Plas, algemeen directeur van Privacy op School: ”Steeds meer scholen en besturen zijn op zoek naar online omgevingen die ondersteunend zijn bij privacy en informatiebeveiliging. Veel aangeboden omgevingen dienen nog grotendeels door de scholen zelf gevuld te worden. Het is een deel van onze missie om ook hierin scholen te ontzorgen. Met de samenwerking met Smile worden scholen optimaal ontzorgd.”



Over Smile



Smile helpt organisaties met online software voor grip op risico’s. Dat doet de momenteel snelgroeiende softwareleverancier binnen de thema’s ‘Kwaliteit & Veiligheid’, ‘Privacy & Informatiebeveiliging’ en ‘Governance, Risk & Compliance’. Naast onderwijsinstellingen ondersteunt Smile o.a. organisaties in de zorg en retail.



Over Privacy op School



Privacy op School biedt een mix van expertise op het gebied van Privacy en ICT en kent het onderwijs van binnen uit. In nauwe samenwerking met de scholen in het primair en voortgezet onderwijs ontwikkelt Privacy op School een efficiënt en tijdbesparend privacybeleid waarmee scholen AVG-compliant worden. Ook levert Privacy op School diensten en producten zoals FG-as-a-service en AVG e-learning en opleidingen voor onderwijspersoneel.