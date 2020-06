TMO Fashion Business School loopt voorop in transitie mode-industrie

DOORN – De mode-industrie heeft door de Coronacrisis harde klappen gekregen. Daardoor is de jarenlange roep om fundamentele veranderingen en verduurzaming in een stroomversnelling geraakt en gaat de hele sector op de schop. TMO Fashion Business School werkt binnen het onderwijs al jaren aan innovatie en duurzaamheid en levert daarmee future proof professionals aan de mode-industrie.



De hbo-opleiding in Doorn experimenteert bijvoorbeeld met robottechnologie. Twee studenten hebben in Coronatijd samen met een modehuis in Nootdorp de zogeheten ‘Telepresence Beam’ getest, een verrijdbare robot met beeldscherm, die mensen vanuit huis kunnen besturen vanaf hun computer. Zo kunnen ze virtueel shoppen door de winkel, wensen bespreken, persoonlijk advies van medewerkers in de winkel krijgen en diverse outfits selecteren, die daarna opgestuurd worden naar hun thuisadres. Nu minder mensen naar de winkels komen een relevante innovatie die meerwaarde biedt. Studenten van TMO hebben de afgelopen drie jaar meer dan 200 fashion bedrijven geholpen te experimenteren met dit soort innovaties.



Het digitaliseren van processen leidt tot verduurzaming. Daardoor zijn minder fysieke prototypes nodig, worden levertijden verkort en worden de vele etiketten in kledingstukken vervangen door een QR-code die ook iets vertelt over de herkomst van het kledingstuk. Momenteel zijn TMO-studenten bezig met het maken van een real life business case voor een sportswear-bedrijf.



Door de tijd tussen de presentatie en het uitleveren van zomer- en wintercollecties te verkleinen en meer lokaal te produceren worden onverkochte voorraden en verspilling van energie en grondstoffen tegengegaan. Via moderne, innovatieve productiemethoden kan die transitie gemaakt worden.



Het mode-onderwijs kan daar een bijdrage aan leveren, vertelt TMO. De business school heeft als missie om de branche te helpen te ontwikkelen en innoveren door goed en breed opgeleide mensen te leveren die dit soort veranderingen bij bedrijven in gang kunnen zetten. ,,Het systeem gaat op de schop. Het is eigenlijk al langer aan het gebeuren. De branche wordt nu gedwongen daar meer snelheid in te maken en wij met onze opleiding dus ook. De fashionbranche vraagt eigenlijk al veel langer om changemakers. Het lijkt alsof de coronacrisis iedereen wakker schudt om nu in actie te komen”, vertelt Chris van Veldhuizen, als manager van TMO Fashion Business School verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma. ,,Binnen TMO zijn we al jaren bezig met duurzaamheid en technologische innovaties. Het zijn echt belangrijke ankers binnen ons onderwijs. Niet als vak, maar als rode draad door de gehele opleiding. De professional van de toekomst zal naast alle bestaande vak-, product- en branchekennis ook kennis van en inzicht moeten hebben in nieuwe werkwijzen en technologieën die bijdragen tot die duurzaamheid.”