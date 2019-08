Overgewicht verkleint kans op overleving van kanker

Overgewicht op volwassen leeftijd verkleint de kans op overleving van borst- en darmkanker. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds. Hoe groter het overgewicht is, en hoe langer dit duurt, hoe kleiner de kans op overleving na diagnose van kanker. Dit benadrukt opnieuw het belang van het voorkomen van overgewicht.



Hoe lang vrouwen op volwassen leeftijd (20 – 50 jaar) overgewicht hebben, en hoe groot dat overgewicht is, is van invloed op de overlevingskansen na diagnose van borst- en darmkanker. Per levensjaar met overgewicht neemt de kans op overleving na diagnose kanker af.



De bevindingen van het onderzoek wijzen op een langdurig effect van overgewicht en de impact ervan op de kans op het overleven van kanker. Dat overgewicht de kans op het krijgen van borst- en darmkanker vergroot was al bekend; nu laat onderzoek zien dat overgewicht ook de kans op sterfte na diagnose van deze vormen van kanker vergroot.



Voor de preventie van kanker luidt het advies van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds al: 'Blijf op een gezond gewicht. Houd je gewicht binnen gezonde grenzen en voorkom gewichtstoename op volwassen leeftijd.’ Er is echter meer onderzoek nodig voor een aanbeveling over lichaamsgewicht na diagnose kanker; wel geeft deze nieuwe studie aanwijzingen over de impact van overgewicht bij kanker.



Over het onderzoek

In het nieuwe onderzoek hebben onderzoekers gebruikgemaakt van de gegevens uit een grote studie uit Zweden met 47.000 vrouwen, waarin zij gevolgd werden in de tijd. Van de deelnemers kregen 1.500 borst- of darmkanker.



Het onderzoek werd uitgevoerd door de International Agency for Research on Cancer (IARC). Dit is de onderzoekstak van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gericht op kanker. Het onderzoek werd gefinancierd door het Wereld Kanker Onderzoek Fonds in Amsterdam.



Adviezen tijdens en na kanker

Met de website www.voedingenkankerinfo.nl geeft het Wereld Kanker Onderzoek Fonds betrouwbare adviezen over voeding en leefstijl tijdens en na behandeling van kanker, op basis van wetenschappelijk onderzoek en de praktijkervaring van experts. Het is een samenwerking tussen het Wereld Kanker Onderzoek Fonds, Wageningen University & Research, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en de Landelijke Werkgroep Diëtisten Oncologie (LWDO).



Het Wereld Kanker Onderzoek Fonds heeft de nieuwe brochure ‘Tijdens kanker. Goed eten en omgaan met klachten’ gepubliceerd. Hierin komt de kennis uit onderzoek en de praktijkervaring van experts samen in toegankelijke en praktische adviezen voor mensen die nu behandeld worden voor kanker. Voor meer informatie of aanvragen van de brochure kan contact opgenomen worden via vragen@wkof.nl.



Germund Daal, hoofd communicatie en gezondheidsvoorlichting van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds: “Op basis van ons grootste onderzoek ooit naar voeding, leefstijl en kanker wisten we al dat overgewicht een van de belangrijkste risico’s is voor het krijgen van kanker. Welke rol overgewicht speelt na diagnose kanker is nog een groot vraagteken. Hier moet nog veel meer onderzoek naar gedaan worden.”



Dr. Isabelle Soerjomataram van de IARC/WHO en een van de onderzoekers: “De nieuwe bevindingen geven aan hoe belangrijk het is om overgewicht en obesitas te voorkomen in relatie tot de overleving van veelvoorkomende kankersoorten zoals borst- en darmkanker. Hier moet al op een vroege leeftijd aan gewerkt worden.”