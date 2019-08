Dunkin’ komt naar Groningen

Dunkin’ trekt naar het hoge noorden en biedt aan Groningen een wereld primeur



Op 4 september om 08.00 uur geeft de Jumbo Foodmarkt in Groningen de aftrap voor de samenwerking van Dunkin’ met de Maripaan Groep in het hoge noorden. Donutliefhebbers kunnen vanaf dan terecht bij pop-up stores van ’s werelds meest toonaangevende coffee and baked goods merk in de Jumbo Foodmarkt Euroborg en Jumbo vestiging De Drait in Drachten. Zoete trek na een dagje winkelen? Dan kan men terecht bij de Jumbo Ciboga vestiging in Groningen waar de eerste Dunkin’ donut wall ter wereld zal worden onthuld in de vorm van een automatiek.



Eerder werd al de samenwerking tussen het koffie- en donutmerk en Jumbo Supermarkten aangekondigd, waarbij Dunkin’s heerlijke donuts voortaan in voorverpakte verpakkingen in Jumbo filialen zullen liggen. Nu wordt ook een samenwerking tussen Dunkin’ en de Maripaan groep, die veertien Jumbo vestigingen in Groningen en Friesland exporteert, aangegaan. Deze samenwerking moet de komst van het koffie- en donutmerk in de noordelijke provincies ondersteunen en er wordt geen half werk geleverd: op 4 september om 08.00 uur openen er maar liefst 2 Dunkin’ pop-up stores en 1 Dunkin’ automatiek.



“Na vestigingen door bijna heel het land, kunnen nu ook mensen in Groningen en Friesland eindelijk genieten van onze heerlijke koffie en donuts. We zijn blij met onze samenwerking met de Maripaan groep, de prachtige A-locatie in de Foodmarkt en de primeur in Groningen”, aldus Nabil Besali, master franchisenemer van Dunkin’ in Nederland.



Anrico Maat, eigenaar Maripaan Groep - "We zijn er trots op dat we dit internationale merk mogen toevoegen aan ons assortiment van de grootste supermarkt in Groningen".



De pop-up store zal openen bij de ingang van de Jumbo Foodmarkt Euroborg in Groningen. En ook winkelend publiek in Groningen kan smullen van zoete lekkernijen, namelijk bij de Jumbo vestiging Ciboga aan de Beren 85- 87. In Friesland kan men van donuts genieten bij de Jumbo De Drait in Drachten. In de pop-ups wordt het complete assortiment van Dunkin’ aangeboden en de automatiek in Ciboga zal hier een selectie uit aanbieden.



Openingsactie

Om de opening van de drie vestigingen te vieren vinden er meerdere openingsacties plaats. Elke klant die de Dunkin’ app gedownload heeft, kan genieten van een gratis drankje en ontvangt meerdere kortingsvouchers. Daarnaast krijgen alle klanten die bij één van de vestigingen van de Maripaan groep een besteding van 20 euro of meer heeft gedaan, een gratis Dunkin' Coffee op vertoon van de kassabon t/m 15 september (koffie op te halen bij Jumbo Foodmarkt Groningen en Jumbo De Drait Drachten).



Bij de pop-up store bij de Jumbo Euroborg zullen de eerste 10 klanten een jaar lang gratis donuts (1 doos van 6 per week) krijgen. De daarop volgende 90 klanten ontvangen 31 dagen lang gratis een donut en een kop koffie. In Drachten krijgen de eerste 50 klanten bij aankoop van een doos donuts een tweede doos gratis.



Over Dunkin’

Dunkin’ (voormalig Dunkin’ Donuts), opgericht in 1950, is een van ’s werelds toonaangevende coffee and baked goods merken. De onderneming telt meer dan 12.200 winkels in 45 landen wereldwijd. Europa telt 240 Dunkin’ Donuts winkels die zijn gevestigd in Bulgarije, Denemarken, Duitsland, Oostenrijk, Georgië, IJsland, Luxemburg, Rusland, Spanje, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland: www.dunkindonuts.nl.



Het hoofdkantoor van Dunkin’ is gevestigd in Canton, Massachusetts, Verenigde Staten. Dunkin’ Donuts maakt onderdeel uit van Dunkin’ Brand Group Inc. (Nasdaq: DNKN) family of companies. Voor meer informatie: www.dunkinbrands.com.



Dunkin’ donuts zijn verkrijgbaar voor €2,25 per stuk, 6 stuks zijn €11,50 en 12 stuks zijn verkrijgbaar voor €21,75.



*Zie de actievoorwaarden op https://www.dunkindonuts.nl/