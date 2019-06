Allekabels BV wint de Sprinc MVO-award

Allekabels uit Kerkrade is uitgeroepen tot winnaar van de Sprinc MVO Award 2019. De MVO prijs werd dit jaar voor het eerst uitgereikt en is een initiatief van het MVO werkgeversplatform van de regio Parkstad. De andere twee finalisten waren GaiaZOO en Zonnepanelen Parkstad.



De uitreiking vond plaats tijdens een feestelijk event bij Kasteel Cortenbach, het hoofdkantoor van Sprinc-partner Vebego, in Voerendaal. Zowel bij de vakjury als bij de aanwezige publiekjury eindigde Allekabels op de eerste plaats. Ruby Korver, jobcoach van Allekabels, nam de award en cheque ter waarde van €5.000,- in ontvangst van Ronald Goedmakers (CEO Vebego International) en juryvoorzitter Ben Theeuwen (Balanz Facilitair). Ruby Korver was ontzettend verrast en vereerd met de winst: “We hadden dit echt niet zien aankomen! De inzet van MVO, zeker op het personeelsvlak, is zo vanzelfsprekend voor ons. Dat komt ook mede dankzij de fijne samenwerking met WSP Parkstad, gemeenten en UWV. We gaan de cheque inzetten om ons personeel verder te faciliteren in het begeleiden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en uiteraard gaan we iets leuks doen met het hele personeel.”



MVO in hart en nieren



Webshop Allekabels is in 2005 gestart als eenmansbedrijf. Rond 2010 zette een groeispurt in, inmiddels werken er 125 personen. In 2011 zijn twee jongeren met een Wajong achtergrond aangenomen op de afdeling logistiek. Op dit moment zijn twaalf personen werkzaam via de Participatiewet, waarvan meerdere in vaste dienst. De organisatie geeft ook 50-plussers een kans en biedt jongeren opleidingsmogelijkheden zoals BBL/Boris. Daarnaast worden medewerkers van Relim voor diverse diensten ingeschakeld. Het proces wordt begeleid door Ruby Korver, de vaste jobcoach binnen Allekabels. De organisatie is echter nog lang niet klaar met MVO en ziet nog veel meer kansen zoals de toepassing van jobcarving dat momenteel hun aandacht heeft.