Jongensdroom komt uit: met handicap voetballen voor profclub

De slaapkamer van Hugo (14) hangt al jaren vol met de clubkleuren van FC Groningen. Maar echt voetballen voor die club? Dat zou nooit lukken met zijn chromosoomafwijking, waardoor hij een lichamelijke en verstandelijke beperking heeft. Toch wordt die droom nu werkelijkheid: Hugo is geselecteerd voor de Bijzondere Eredivisie. In het komende seizoen mag hij uitkomen voor zijn favoriete club.



Deze weken vindt de selectie plaats voor de Bijzondere Eredivisie, een nieuwe competitie voor voetballers met een handicap. Ruim honderd jonge talenten zoals Hugo zien hun droom uitkomen: voetballen voor een profclub. De meerjarige competitie is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, en wordt mogelijk gemaakt door de deelnemers van de VriendenLoterij.



Met de Bijzondere Eredivisie willen de organisaties een podium scheppen voor G-spelers met ambitie. “Sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes en vriendinnetjes kennen”, zegt directeur Henk-Willem Laan van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Dat beaamt de vader van Hugo, Klaas-Jan Snip: “Hugo heeft in zijn club echt vrienden gemaakt. Hij speelt ook tegen kinderen zonder een beperking. Het is mooi om te zien hoe soepel dit verloopt en hoeveel plezier ze met elkaar hebben. Beperking of geen beperking speelt dan geen rol, ze ondersteunen elkaar.”



De Bijzondere Eredivisie is de eerste G-competitie ter wereld op Eredivisie-niveau. De meeste deelnemende clubs selecteren een G-team uit hun regio. FC Groningen beet het spits af en adopteerde een team van Kids United. Ajax selecteerde een G-team van Only Friends om uit te komen in de Bijzondere Eredivisie, en ADO Den Haag voetbalt met een team van Storks. De Graafschap en FC Emmen stuurden hun scouts naar een sportdag om talenten te scouten. FC Utrecht, SC Heerenveen, Heracles, SVB Excelsior en VVV Venlo maken binnenkort hun team voor de Bijzondere Eredivisie bekend.



De selectie van de teams en de start van de competitie worden gevolgd door de camera’s van producent SkyHigh TV. Dit is te zien in een zesdelige serie die vanaf 28 november wordt uitgezonden door KRO-NCRV op NPO 1.



Hugo heeft er zin in: “Ik vind het super dat ik in het team van FC Groningen zit voor de Bijzondere Eredivisie. Het is leuk om tegen andere eredivisieclubs te spelen en dat we op de televisie komen. Ik vind het supercool dat iedereen kan zien dat wij ook goed kunnen voetballen en heel veel plezier hebben.”