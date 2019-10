Full service ICT- en telefonische praktijkondersteuning huisartsen

Met een totaalconcept voor zorg op afstand biedt Huisarts Resultaat een full service pakket met daarin alle ondersteunende praktijkdiensten voor huisartsen.



Een team met meer dan 25 jaar ervaring in de zorg, staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag klaar om patiënten telefonisch en online te woord te staan en praktijksupport te bieden op het gebied van ICT en telefonie. Hierdoor kunnen praktijkassistenten zich meer richten op medische ondersteuning.



Patiënten verwachten snel, consistent en juist geïnformeerd te worden, waarbij bereikbaarheid en klantgerichtheid een grote rol spelen. “Aan de ene kant is er een tekort aan assistenten en tegelijkertijd nemen de verwachtingen van patiënten toe. Dat wringt in veel huisartspraktijken”, aldus Patrick Eliasar, één van de oprichters van Huisarts Resultaat. “De persoonlijke zorg voor de patiënt komt op de eerste plaats. Wij kunnen alle ondersteunende praktijkdiensten bieden onder één dak, waardoor de praktijk- en doktersassistenten zich weer kunnen richten op hun kerntaken en de medische zorg voor patiënten.”



24-uurs bereikbaarheid

Een ervaren, gediplomeerd team van verpleegkundigen en doktersassistenten staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag klaar om patiënten telefonisch van de juiste informatie te voorzien en, indien mogelijk, te ondersteunen in het verlenen van zelfzorg.



Website en eHealth

Daarnaast kan Huisarts Resultaat gebruiksvriendelijke websites voor huisartspraktijken bouwen en onderhouden, waarbij de behoefte van de patiënt het uitgangspunt vormt. Websites die online goed vindbaar zijn en bovendien meertalig, veilig en betrouwbaar zijn. Huisarts Resultaat beschikt over een eigen patiëntenportaal, maar ondersteunt ook alle aan HIS (Huisarts Informatie Systeem) gekoppelde eHealth modules.



ICT support en telefonie

Huisarts Resultaat biedt ook ICT ondersteuning voor een HIS, kan koppelingen verzorgen met andere softwarepakketten in de praktijk en geeft als Cloud-specialist advies over het bewaken van veiligheid en privacy van patiëntgegevens. Tevens is het mogelijk om een VoIP telefonie-oplossing af te nemen, die standaard beschikt over een uitgebreide set functionaliteiten. Uitvoering en ondersteuning van alle telefonie, randapparatuur, online en Cloud-oplossingen gebeurt door een team van ICT specialisten, webdesigners en adviseurs.



