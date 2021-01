Klimaatactiviste Sarah van Buren wint Young Lady Business Academy 2020

- Klimaatactiviste symbool van generatie jonge vrouwen die-niet-meer-wacht





Een jury onder leiding van zakenvrouw Elske Doets heeft Sarah van Buren (24) uitgeroepen tot winnaar van de Young Lady Business Academy in 2020, editie 5.0 en 6.0. De 24-jarige, uit Leiden afkomstige klimaatactiviste werd uit maar liefst 60 finalisten gekozen tot meest veelbelovende powervrouw.



‘Op het Malieveld met een spandoek staan, is voor mij niet genoeg,’ zegt Sarah van Buren, kersverse winnaar van de Young Lady Business Academy. ‘Ik wil zo snel mogelijk Executive Director van Greenpeace worden. Zodat ik met de betrokken “stakeholders” aan één tafel zit en het verschil kan maken voor de planeet. Ook al is het geen twee vóór, maar twee óver twaalf!’



Dat wachten voor Sarah, Master in Environment & Resource Management (VU), geen optie meer is, prikkelde YLBA-oprichter Elske Doets : ‘Sarah is het inspirerende voorbeeld van een generatie jonge vrouwen die maatschappelijke urgentie voelt en onmiddellijk een hoofdrol opeist. En daarbij ongelofelijk gemotiveerd is zaken aan te pakken die te langzaam en niet drastisch genoeg veranderen. Geweldig.’



Niet alleen wat betreft de planeet, maar ook op het gebied van zorg, onderwijs en meer gelijkheid zijn de Young Ladies inspirerende aanjagers van duurzamere en effectievere oplossingen. ‘In vrijwel al hun pitches komen interessante ideeën en concepten aan bod, die gelijke kansen bevorderen. Neem Isabela Antonyan, die tweede is geworden, en als managing director bij een Londense investeringsbank aan de slag wil. Haar missie? Een rechtvaardiger welvaartsverdeling in de wereld.’