Eerste Slag herdenkingsmunt ‘75 jaar vrijheid Vijfje’ via livestream

Jaap Smit, de vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei, heeft vandaag de ceremoniële Eerste Slag van het 75 jaar vrijheid Vijfje verricht in het nieuwe muntgebouw in Houten. Het 75 jaar vrijheid Vijfje is de eerste herdenkingsmunt van 2020 en wordt geslagen in opdracht van het ministerie van Financiën. De ceremoniële Eerste Slag kon gezien de huidige omstandigheden niet door publiek worden bijgewoond. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft daarom een livestream uitgezonden.



Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden willen de Koninklijke Nederlandse Munt en het Nationaal Comité 4 en 5 mei in onderlinge verbondenheid stilstaan bij de viering van 75 jaar vrijheid. De ceremoniële Eerste Slag heeft daarom in aangepaste vorm plaatsgevonden en is uitgezonden via livestream. U kunt de livestream terugkijken op de website van de Koninklijke Nederlandse Munt: www.knm.nl/livestream



Verbinding ondanks afstand



Muntmeester Stephan Satijn was tijdens de ceremonie aanwezig als gastheer. De ceremoniële Eerste Slag van het 75 jaar vrijheid Vijfje werd uitgevoerd door Jaap Smit: de vicevoorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. De stream werd uitgezonden vanuit het gloednieuwe muntgebouw in Houten waar de Koninklijke Nederlandse Munt sinds april 2020 gevestigd is. Tijdens de livestream, die dankzij de Engelse ondertiteling voor de hele wereld toegankelijk was, waren ook de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, Hans Vijlbrief, de voorzitter van het Nationaal Fonds 4 en 5 mei, René Hooft Graafland en de ontwerper van de munt, kunstenaar Marijke van Warmerdam, aan het woord. De Koninklijke Nederlandse Munt heeft door middel van de livestream ervoor gezorgd dat alle geïnteresseerden alsnog de ceremoniële Eerste Slag in onderlinge verbondenheid konden volgen.



De 75 jaar vrijheid uitgiften



Het 75 jaar vrijheid Vijfje is ontworpen door de Nederlandse kunstenaar Marijke van Warmerdam, die al eerder de herdenkingsmunt het Luchtvaart Vijfje ontworpen heeft. Van Warmerdam heeft, om de feestelijke sfeer van de bevrijding 75 jaar geleden weer te geven, een vrolijk lint op zowel de voor- als de keerzijde van de munt verwerkt. Het 75 jaar vrijheid Vijfje is verkrijgbaar in diverse kwaliteiten. Ook lanceerde de Koninklijke Nederlandse Munt het traditionele gouden tientje, een bijzonder sieraad, en een speciale muntset getiteld ‘Europe Remembers’ in samenwerking met Royal Leerdam Crystal. In deze set worden de officiële herdenkingsmunten omtrent 75 jaar vrijheid van Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Canada samengebracht.



Alle 75 jaar vrijheid uitgiften zijn te koop via www.knm.nl/vrijheid



Over de Koninklijke Nederlandse Munt



De Koninklijke Nederlandse Munt behoort wereldwijd tot de top 5-producenten van circulatiemunten, herdenkingsmunten en verzamelaarsproducten. In opdracht van het ministerie van Financiën slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Nederlandse euro herdenkingsmunten. Een herdenkingsmunt is een zeer speciale uitgifte, die alleen verschijnt als er iets bijzonders te eren valt. De Koninklijke Nederlandse Munt is de enige producent van de Nederlandse euromunten. Het is een innovatief, internationaal bedrijf in waardeproducten, geworteld in meer dan 450 jaar traditie. In 1567 vestigde het bedrijf zich in Utrecht om in 2020 te verhuizen naar 'The Dutch Vault' in Houten.