OZMO lanceert Unilinxx om complexiteit CRM-integraties weg te nemen

Sint-Oedenrode, 15 maart 2018 - OZMO cloud communications heeft Unilinxx gelanceerd, een innovatief platform dat de complexiteit van integraties van telefonie en softwarepakketten wegneemt. Unilinxx fungeert als een generieke rotonde waarop allerlei connectoren van verschillende telefonie-oplossingen en CRM pakketten aangesloten kunnen worden.



De integratie van communicatieoplossingen en bedrijfssoftware wordt steeds belangrijker voor bedrijven. Sterker nog: het is inmiddels bijna een standaard vraag geworden, weet OZMO cloud communications, dat al vele jaren deze integraties maakt.



Omdat er zoveel CRM-, ERP-, helpdesk- en financiële pakketten zijn die allemaal afzonderlijk een aparte integratie met telefoniepakketten vereisen, is het innovatieve Unilinxx ontwikkeld. Een cloud-based, universeel integratieplatform tussen telefoniesysteem en CRM.



Remco Eikhout, directeur van OZMO cloud communications: “Unilinxx is een intermediair tussen telefonie en CRM. Zoveel pakketten, zoveel technologieën om te koppelen en zoveel data om te ontsluiten. Wij hebben Unilinxx zo gebouwd dat we verschillende structuren van verschillende pakketten tot één databron kunnen brengen en tonen. De Unilinxx-server kan alle verschillende formaten data aan.”



Op dit moment staan de telefonieoplossingen Swyx, Skype for Business, Avaya, Cisco, Mitel MiVoice, 3CX, Mitel Telepo, RoutIT, KPN ééN en CRM-oplossingen als Accountview, Afas, Basenet, Microsoft Dynamics, Realworks en Zendesk in Unilinxx. In totaal staan momenteel 20 CRM-pakketten in Unilinxx. Op de shortlist staan nog veel meer telefonie-oplossingen en CRM-pakketten.



Over OZMO cloud communications



Unilinxx is een brand van OZMO cloud communications. OZMO biedt een breed cloud portfolio voor de zakelijke markt. Met twee geavanceerde cloud-telefonieoplossingen (Swyx & 3CX) en aanvullende cloud-diensten zoals webcare, video conference en visuele telefoniewachtrijen ben je met OZMO verzekert van de best passende technologie voor jouw bedrijf. Hosted VoIP, een telefooncentrale in de cloud en – naast alle standaard functionaliteiten die je mag verwachten van een moderne telefooncentrale – biedt OZMO tevens geavanceerde functionaliteiten op maat aan. Eenvoudig uit te breiden, zodat je altijd klaar bent voor de toekomst. Innovatiever. Efficiënter. Voordeliger en dat met kwalitatieve support op afstand! OZMO levert haar oplossingen via een netwerk van gecertificeerde business partners.



https://www.ozmo.nl/ en https://www.unilinxx.com/