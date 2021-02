VEH Huisbazen: podcastserie over de jacht op nieuwbouwwoningen



Amersfoort, 2 februari 2021 - De vierdelige podcastserie ‘Huisbazen’ van Vereniging Eigen Huis gaat over nieuwbouw en wat daar allemaal bij komt kijken. In 2020 werden maar iets meer dan 69.000 nieuwe huizen opgeleverd, veel te weinig om het tekort van 330.000 woningen in te lopen. Er valt voor woningzoekers dan ook nog steeds weinig te kiezen. Maar woningnood maakt ook creatief, want wie wil er ondanks alles niet z’n eigen huisbaas zijn?



Podcastmaker Bart Jan Cune gaat op zoek naar mogelijkheden op het gebied van nieuwbouw. Hij volgt Joost en Nina, een jong stel dat financieel alles op orde heeft, maar wanhopig op zoek is naar een nieuwbouwwoning en Lennart en Céline, eerste huis kopers die zich buigen over de kleine lettertjes in contracten.



De serie gaat ook over mensen die het heft in eigen handen nemen en zelf een huis bouwen op het Twentse platteland, of juist klein wonen in een tiny house in de Randstad.



Ook experts komen aan het woord, bijvoorbeeld over ogenschijnlijk troosteloze flatwijken in Sittard en Tilburg. Rijksbouwmeester Floris Alkemade ziet juist daar grote mogelijkheden om nieuwe woningen te bouwen.



In 20 minuten per aflevering wordt de luisteraar meegenomen in de wereld van nieuwbouw. Waarom wordt er toch zo weinig gebouwd? Maken mensen in deze tijd eigenlijk wel kans om iets nieuws te kopen? Mogen kopers zelf meedenken over hun toekomstige huis of wordt alles door anderen beslist? En wat komt er op ze af zodra de handtekening onder het contract staat?



Huisbazen is nu te beluisteren op eigenhuis.nl/podcast en op alle reguliere podcastplatforms.