Complexe omlegging gasleiding op de Vijzelstraat

In hartje Amsterdam wordt momenteel een gasleiding verplaatst. Geen kleintje, maar zo’n hele grote gele. Een soort ader die dwars door de stad gaat en duizenden inwoners van gas voorziet. Een complexe opgave, in de drukke binnenstad.



Op de route vanaf het Damrak, door de historische binnenstad, naar de Ferdinand Bolstraat, neemt de drukte steeds meer toe. Dat vraagt om een andere inrichting van de straten. De rode loper, zo noemt de gemeente Amsterdam het meerjarige project.



Monumentale bruggen



Onderdeel van het project is de Vijzelstraat die opnieuw wordt ingericht. Een aantal monumentale bruggen wordt daarbij ook onder handen genomen. En in twee van die bruggen zit nou net een hoge druk gasleiding (8 bar) verstopt.



Bypass



“Voor die buis moeten we dus tijdelijk een nieuwe plek vinden”, vertelt projectleider Cock Baltissen. “Op zo’n manier dat we geen verstoring in de gastoevoer veroorzaken. Daarom maken we een bypass onder gasdruk. De tijdelijke gasbuis wordt parallel aan de brug gelegd. En die ligt er dan nog wel een tijdje. De gemeente verwacht namelijk dat de werkzaamheden aan de bruggen nog wel een jaar duurt”.



Affakkelen



Om de gasbuis om te kunnen leggen, is het noodzakelijk het restgas uit de buis te halen. Dat restgas wordt vervolgens verbrand, oftewel ‘afgefakkeld’. Cock: “Dat betekent dat er voor de omgeving even een vlam te zien is. In verband met het incident voor het art’otel, zo’n twee weken geleden in Amsterdam, hebben we de omgeving extra geïnformeerd hierover. Zodat zij weten dat dit onderdeel is van de werkzaamheden”.



De ‘bypass’ op de brug over de Keizersgracht is inmiddels gereed. Half februari wordt het kunstje nog een keer uitgevoerd. Dan is de brug over de Prinsengracht aan de beurt.