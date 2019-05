Artistieke interventie bij Binnenhof voor vermiste vluchtelingkinderen

EMBARGO 20 mei 2019 vanaf 8.00 uur



Guerrilla Art bij Binnenhof vraagt aandacht voor verdwenen vluchtelingkinderen



Den Haag, 20 mei 2019



Wat: Artistieke interventie om aandacht te vragen voor verdwenen vluchtelingkinderen



Waar: Rondom Binnenhof te Den Haag



Wanneer: 20 mei 2019 (actie loopt van 12:00 tot 17:00 uur)



Wie: Power of Art House



Honderden gouden kinderkleertjes verschijnen maandag 20 mei op diverse plekken rondom Het Binnenhof: op het Buitenhof, bij de Hofvijver en op Het Plein voor de ingang van de Tweede Kamer. De gouden kledingstukken liggen midden op straat, hangen over bankjes of liggen gedrapeerd over stoepranden en zijn onderdeel van het guerrilla street art project ‘Lost not Found’ van Power of Art House, dat hiermee aandacht vraagt voor de meer dan 10.000 vluchtelingkinderen die sinds 2015 zijn verdwenen in Europa. Power of Art House wil met dit kunstproject bewustzijn creëren bij het Nederlandse publiek en de Europese én Nederlandse politiek oproepen haar verantwoordelijkheid te nemen voor deze vermiste kinderen. Het kunstproject werd twee weken geleden gelanceerd in het centrum van Brussel en krijgt nu - aan de vooravond van de Europese Parlementsverkiezingen - navolging in Nederland. “We starten maandag 20 mei rondom Het Binnenhof, het politieke centrum van Nederland. In de daaropvolgende dagen komen andere Nederlandse steden aan bod”, aldus Power of Art House. Lost not Found reist na de actie in Nederland door naar andere Europese politieke steden waaronder Straatsburg, Berlijn en Genève.



Verdwenen vluchtelingkinderen in Europa



Sinds 2015 zijn in Europa minimaal 10.000 vluchtelingkinderen verdwenen.1 Een schrikbarend hoog aantal. De Europese politieorganisatie Europol vreest dat veel van deze kinderen in handen zijn gekomen van criminele organisaties die de minderjarigen misbruiken als sekswerker of slaaf. In het beste geval zijn de kinderen naar een ander land gegaan en inmiddels opgevangen bij familie. Maar gevreesd wordt dat veel van deze kinderen seksueel - of crimineel worden uitgebuit in de prostitutie of via kinderarbeid. Ook in Nederland verdwijnen jaarlijks veel vluchtelingkinderen uit de opvang2.



Europese Parlementsverkiezingen 2019



De guerrilla-actie vindt bewust plaats in de week van de Europese parlementsverkiezingen op 23 mei 2019. Power of Art House roept hiermee de lijsstrekkers voor het Europees Parlement op hun verantwoordelijkheid te nemen voor de verdwenen vluchtelingkinderen en dit probleem hoog op de politieke agenda te zetten, zodra zij in Brussel gezeteld zijn. Maar ook de Nederlandse politiek wordt gemaand haar beleid te herzien. “Elk kind heeft recht op een veilig bestaan, daar hebben alle VN-lidstaten (behalve de VS) voor getekend in het VN-Kinderrechtenverdrag3. Elk Europees land moet er dan ook voor zorgen dat alle wetten en regels zo worden toegepast dat zij voldoen aan de eisen die dit Verdrag stelt. Dat geldt dus ook voor Nederland”, aldus Power of Art House.



Gesteund door Europarlementsleden en burgemeester van Brussel



Lost not Found wordt omarmd door verschillende prominente personen, zoals de burgemeester van Brussel Philipe Close en Europarlementslid Hilde Vautmans, schrijver van het boek Waar zijn ze?Vautmans onderzocht in haar boek hoe het mogelijk is dat zoveel vluchtelingkinderen in Europa kwijtraken. Vautmans plaatste vorige week symbolisch een gouden schoentje in het Europees Parlement om het kunstproject onder de aandacht te brengen. Afgelopen zondag (12 mei) namen ook Nederlandse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen Bas Eickhout (Groenlinks), Paul Tang (PvdA) en Reinier van Lanschot (Volt) voorafgaand aan Het Europese Verkiezingsdebat in Amsterdam een gouden schoentje in ontvangst waarbij zij alle drie de belofte deden zich in te zullen gaan zetten voor de verdwenen vluchtelingenkinderen. “Nu maar hopen dat ze zich ook echt aan hun woord houden”, aldus Power of Art House.



Den Haag, Amsterdam en verder



In de week van de Europese Parlementsverkiezingen verspreidt ‘Lost not Found’ zich door de diverse steden in Nederland, waaronder Den Haag en Amsterdam. De gouden kinderkleertjes verschijnen op de meest uiteenlopende plekken. Rondom het Binnenhof, op grote pleinen, in parkjes, voor het Centraal Station, bij ministeries. Overal zullen ze verschijnen... en ook weer verdwijnen. Net zoals het bij kinderen die op de vlucht zijn gaat. Dit is het moment dat het Nederlandse publiek zijn stem kan laten horen ten opzichte van dit thema. De initiatiefnemers vragen aan omstanders foto’s van de gouden kledingstukken te delen op sociale media met hashtag #LostNotFound. Zo hoopt Power of Art House meer zichtbaarheid te creëren voor deze onzichtbare kinderen. Aan de gouden kinderkleertjes hangt ook een label met informatie over de actie en een link naar de website www.lostnotfound.eu.



Kinderkleding gevonden in bossen van Bladel



De gouden kinderkleertjes zijn deels afkomstig van kinderen die tijdelijk in de bossen bij Bladel (Nederland) hebben gebivakkeerd. Deze kleertjes zijn door Power of Art House - onder leiding van het journalistencollectief Lost in Europe - verzameld en verwerkt voor het kunstproject. Power of Art House werkt intensief samen met de Nederlandse tak van dit Europese onderzoeksjournalistiekcollectief, dat de oorzaak onderzoekt van het verdwijnen van zoveel vluchtelingkinderen en het probleem in beeld brengt4.







