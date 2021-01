Egeria Investeert In Klafs, De Toonaangevende Fabrikant van Premium Sauna’s

Amsterdam/ München/ Schwäbisch Hall, 6 januari 2021 – Egeria, een onafhankelijke Europese investeringsmaatschappij, heeft bekendgemaakt dat zij een meerderheidsbelang verwerft in Klafs. Het hoofdkantoor van Klafs is gevestigd in Duitsland en de onderneming is ‘s werelds grootste fabrikant en leverancier van hoogkwalitatieve saunasystemen, stoombaden en bijbehorende producten en diensten. De verkopers behouden een minderheidsbelang in het bedrijf. Het huidige management blijft het bedrijf leiden en verkrijgt een minderheidsbelang. De transactie wordt onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. Er zijn geen financiële details van de transactie bekendgemaakt.



Klafs is opgericht in 1952 en heeft de afgelopen jaren een sterke autonome groei gerealiseerd. Het hoofdkantoor van de onderneming is gevestigd in Schwäbisch Hall, Duitsland. Het bedrijf heeft 733 werknemers en is met 25 showrooms en 4 productievestigingen in Europa onbetwist marktleider in de DACH-regio (Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland). Klafs is gespecialiseerd in premium sauna’s en spa’s op maat voor particuliere en zakelijke klanten. De investering van Egeria geeft de onderneming financiële en operationele ondersteuning om sneller te groeien via internationale expansie en overnames.



Hannes Rumer, Partner en Managing Director van Egeria in München: “Klafs heeft een indrukwekkende groei doorgemaakt. Dankzij een voortdurende nadruk op ondernemerschap en productontwikkeling heeft Klafs een leidende marktpositie en een sterk platform voor verdere groei opgebouwd. Wij verheugen ons op de samenwerking met het management en de ondersteuning van het bedrijf in de volgende groeifase.”



Stefan Schöllhammer, aandeelhouder en CEO van Klafs: “Wij zijn heel blij met Egeria als nieuwe partner. De afgelopen 30 jaar hebben wij onophoudelijk gewerkt aan de ontwikkeling van Klafs tot wereldmarktleider op het gebied van premium sauna’s. Volgens ons is Klafs nu klaar voor snellere internationale groei.”



Over de Klafs-groep



Klafs is opgericht in 1952. De onderneming is ‘s wereld grootste fabrikant en leverancier van premium saunasystemen en stoombaden op maat en bijbehorende producten en diensten. Klafs verkoopt haar producten zowel op de particuliere als zakelijke markt (inclusief hotels, spa’s, fitnesscentra, enz.). De onderneming is gespecialiseerd in premium sauna’s en spa’s op maat die voldoen aan de allerbelangrijkste criteria van de koper: kwaliteit en comfort. Klafs exploiteert een volledig geïntegreerde waardeketen met 4 productievestigingen (Schwäbisch Hall, Miloslaw, Sittenhardt en Mudau). Naast het merk Klafs exploiteert de onderneming de afzonderlijke merken Röger (sauna’s in het midden-prijssegment) en SSF (aanleg van premium zwembaden).



Meer informatie over Klafs is te vinden op www.klafs.nl.

Over Egeria



Egeria is een in 1997 opgerichte onafhankelijke Europese investeringsmaatschappij met een focus op middelgrote ondernemingen. Egeria investeert in gezonde ondernemingen met een ondernemingswaarde tussen € 50 miljoen en € 350 miljoen. Egeria gelooft in het bouwen van leidende ondernemingen samen met ondernemende managementteams (Samen Durven Bouwen). Egeria Private Equity Funds heeft investeringen in tien ondernemingen, en Egeria Evergreen in zes ondernemingen. De ondernemingen in de portefeuille van Egeria hebben een gezamenlijke omzet van circa € 2 miljard en hebben samen bijna 10.000 werknemers. Andere activiteiten zijn Egeria Real Estate Investments en Egeria Real Estate Development. Egeria heeft in 2018 EgeriaDO opgericht, een corporate giving-programma dat projecten op het gebied van kunst, cultuur en maatschappelijke doelstellingen sponsort.



Meer informatie over Egeria is te vinden op www.egeriagroup.com.