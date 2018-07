Opening World of Dinos trekt duizenden bezoekers

UTRECHT- World of Dinos opende afgelopen weekend officieel haar deuren waarbij duizenden dino-fans massaal deze ludieke attractie bezochten. Woordvoerster Mariska van den Hout vertelt dat het een ‘stormachtige opening was, met enorme rijen bezoekers’. Met meer dan zestig bewegende dino’s, inclusief zwaaiende staarten en brullende geluiden, biedt World of Dinos een spectaculair dagje uit aan. ,,Niet alleen de kleintjes keken hun ogen uit, ook bij de ouders kwamen de levensgrote dino’s tot leven.’’



Bezoekers reageren positief. ,,Wanneer je de Jaarbeurs instapt, reis je direct 65 miljoen jaar terug in de tijd en voelt het alsof je middenin de wildernis staat. De dino’s maken levensechte geluiden en zijn gigantisch!” vertelt een bezoeker. Aan alles is gedacht. De Dino-Expo is onderverdeeld in werelddelen. Daarbij is educatie een belangrijk speerpunt voor World of Dinos. ,,De kinderen keken hun ogen uit. Een combinatie van bewegende dino’s en de op maat gemaakte decors maken deze expo zeer indrukwekkend. We hebben de leerzame speurtocht gelopen, popcorn gegeten, de Dinoscoop bezocht en zijn naar huis gegaan met een knuffel dino!’’ Vertelt een andere tevreden bezoeker.



Virtual Reality Experience



Beleving staat centraal voor de organisatie. ,,Zo is het mogelijk om een virtuele wereld van de dino’s in te stappen, middels een 9D-Experience. Dit is een soort ‘ei’ waar je in kan zitten en door de Virtual Reality bril stap je volledig terug in de tijd.’’ Vertelt Van den Hout. ,,Zo leer je alles over deze fascinerende reptielen en door de special effects zijn de dino’s dichterbij dan ooit.’’ World of Dinos is de hele zomer tot 2 september te zien in Jaarbeurs te Utrecht. Van den Hout noemt World of Dinos het ultieme familie-uitje tijdens de zomervakantie.