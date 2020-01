UCC Coffee Benelux wint Trofee n.a.v. Industributie-onderzoek 2020

Bolsward, donderdag 9 januari 2020



UCC Coffee Benelux uit Bolsward heeft de Industributie Trofee 2020 gewonnen. Het bedrijf mocht deze trofee tijdens het jaarlijkse Industributiediner te Amsterdam in ontvangst nemen. In een jaarlijks onderzoek van Foodmagazine wordt de kwaliteit van de onderlinge samenwerking tussen handel en industrie in kaart gebracht. Hiervoor worden de handel en industrie gevraagd om elkaar aan de hand van vastgestelde criteria over en weer te beoordelen. In de 32ste editie van de Industributie trofee is UCC Coffee Benelux beoordeeld als de beste Private Label fabrikant in de categorie Kruidenierswaren!



Geduchte tegenstanders



De koffieproducent uit Bolsward heeft 15 andere concurrenten in deze categorie achter zich gelaten. Mark Duursma, Marketing Manager hierover: “een fantastische prestatie en een blijk van waardering van onze klanten voor onze mooie koffie- en theeproducten en onze toegevoegde waarde!”



Bewijs juiste koers



Het winnen van deze prijs, laat zien dat UCC Coffee Benelux een belangrijke partner is voor de Nederlandse retailers en dat de kwaliteit en prestaties van UCC Coffee Benelux op een hoog niveau staan. Dit blijkt uit het vrijgegeven jury rapport waarin alle scores en vergelijkingen met concurrenten terug te vinden zijn.



“Dit is de hoofdprijs in de levensmiddelenindustrie. Voor UCC Coffee Benelux is dit een geweldige stimulans om de ingeslagen weg te blijven volgen. UCC Coffee Benelux levert een totaaloplossing op het gebied van huismerk koffieproducten voor retail- en out-of-home bedrijven in heel Europa. En als we dan daarvoor de Industributie Trofee 2020 ontvangen, maakt het veel energie vrij om op de ingeslagen weg verder te bouwen.” Aldus Dolf Welmers, Commercieel Directeur bij UCC Coffee Benelux.