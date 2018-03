BuyBay wint Europese subsidie twv 2 miljoen euro

Amsterdam, 15 maart 2018 – Retourenverwerker BuyBay is erin geslaagd de Europese subsidie Horizon 2020 ter waarde van bijna 2 miljoen Euro in de wacht te slepen. Het Amsterdamse techbedrijf wil met deze financiële injectie haar portfolio van activiteiten op het gebied van retourverwerking en het wederverkopen van retourproducten verder uitbreiden binnen Europa.



Innovatie



Thijs Bosgoed, managing director BuyBay: “We zijn erg trots dat we door de Europese Commissie worden beschouwd als één van de bedrijven met de meest innovatieve en potentiele concepten op het gebied van logistiek. De ontvangen subsidie zal BuyBay verder in staat stellen haar propositie door te ontwikkelen en verdere stappen binnen Europa te zetten”.



Warehousing



BuyBay is nu in staat de komende tijd nog sneller haar ambities waarmaken. Zo zal er met name gefocust worden op IT ontwikkelingen met als doel slimmer en efficiënter producten te plaatsen en te prijzen. Ook zal er geïnvesteerd worden in nieuwe partner concepten. “ Door onze logistieke setup uit te bereiden naar witgoed en meubelen, kunnen we een ongekende service bieden aan partners met een breed productaanbod”, aldus Erik Bosgoed, managing director BuyBay.



Toekomst



De subsidie en investeringen zijn een extra bevestiging voor de gekozen richting van BuyBay: De Europese retourmarkt openbreken met als doel meer opbrengt voor de partner en verminderde verspilling van producten. “Uiteindelijk willen wij naar model waarin retourproducten direct van de oude naar de nieuwe consument worden gestuurd, met alle duurzaamheidsbesparingen van dien. Maar voordat wij dit hebben gerealiseerd zijn we wel 5 jaar verder”, lacht Teun Kraaij, managing Director BuyBay.



Over BuyBay



BuyBay is een tech bedrijf dat (r)etailers, fabrikanten en distributeurs helpt hun retourproducten te verwerken en te verkopen aan nieuwe consumenten. Dat doen we met, door onszelf ontwikkelde, slimme software. Deze software zorgt voor een optimale match met kopers en voor een soepele herdistributie met een optimaal rendement voor alle partners. Zo geven we teruggestuurde producten een tweede leven, maken we alle betrokkenen maximaal blij en wordt de wereld een beetje duurzamer. Ofwel: een smile in return.